Toma posesión el sucesor del sultán Qabús tras morir sin designar heredero

El Cairo, 11 ene (EFE).- Haitham bin Tareq al Said tomó posesión este sábado como nuevo sultán de Omán, pocas horas después de que las autoridades anunciaran el fallecimiento del sultán Qabús bin Said, quien no dejó herederos ni designó nunca a un sucesor.