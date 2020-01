Laia Sanz se mete entre los mejores 15 pilotos de la sexta etapa del Dakar

Riad, 10 ene (EFE).- La piloto Laia Sanz (Gas Gas) obtuvo este viernes su mejor resultado hasta el momento en este Dakar que se disputa íntegramente en Arabia Saudí al finalizar decimoquinta en la clasificación general,

Sanz ascendió cinco plazas en la clasificación general y llega en condiciones para la jornada de descanso de este sábado en la decimoctava posición, con la intención de seguir recortando las diferencia con los líderes de la carrera.

La reacción de la mejor piloto de la historia del Dakar ha llegado justo después de replantearse su ritmo para minimizar riesgos y tratar de asegurar su presencia en la meta final del rally por décima vez consecutiva, un hito jamás alcanzado por ningún español en la categoría de motos.

La etapa se desarrolló entre el Hail y la capital Riad (Araba Saudí) y era la más larga de todo el rally, con 830 kilómetros, e los que 477 eran cronometrados.

El resultado obtenido por Sanz le ayudó a olvidar su complicado inicio de rally, donde además sufrió una caída que la está lastrando para toda la carrera.

"Sabía que tarde o temprano llegaría un buen día para mí. No imaginaba que fuera tan pronto, además ha habido bastante escabechina, algo que era de esperar porque hemos encontrado mucha arena y las motos sufren", aseguró.

La piloto catalana detalló que "ha sido una etapa muy larga, pero a la vez muy rápida", donde ha conseguido ir a buen ritmo, no como en los otros días anteriores.

"En algunos momentos iba en grupo y otros sola. Luego volvía a ir a pillar a algunos pilotos y eso hace que se haga más divertido y adelantes más. Me he encontrado mejor con la moto y con más confianza. Estoy contenta porque he aguantado físicamente bien una especial que, aunque ha sido larga, no ha resultado ser muy dura", terminó.