Juan Palacios: "En estas situaciones es cuando se ve de qué estamos hechos"

Madrid, 10 ene (EFE).- En uno de los momentos más delicados de la temporada, con el Movistar Estudiantes en la última posición de la Liga Endesa, es cuando los jugadores muestran "de qué están hechos", afirma a EFE el ala-pívot colombiano Juan Palacios, que se muestra confiado en cambiar la trayectoria del equipo.

Una situación muy distinta a la que Palacios (Medellín, Colombia, 1985) esperaba vivir en su regreso al baloncesto español, en el que despegó de la mano del Gran Canaria entre 2009 y 2012 para iniciar una prolífica carrera europea. "Nos decían que el objetivo era la permanencia y uno pensaba en entrar en los 'playoffs'. Pasado el tiempo uno se da cuenta de lo difícil que es", reflexiona.

El interior colombiano apunta al aspecto mental como una de las claves que le han llevado a recibir derrotas holgadas en partidos en los que estaban siendo competitivos y apunta una nota de optimismo al final: se puede ganar al Real Madrid en el derbi del domingo (12.30 horas). "Se ha ganado antes, el año pasado", recuerda sobre el choque de 2019, una victoria cuando también estaban en descenso.

- Pregunta (P): El Estudiantes es actualmente el último equipo de la Liga Endesa, ¿es la situación más complicada que ha vivido como profesional?

- Respuesta (R): Sí, definitivamente para muchos de los que estamos aquí no es una situación normal. Venimos algunos de equipos ganadores, de diferentes países, no es la experiencia más amena, pero lo veo como una parte de aprendizaje. Es en estos momentos donde el carácter de las personas se ve, porque es muy fácil después de tantas derrotas rendirse, pero aquí se ve de qué estamos hechos y es una oportunidad de seguir adelante.

- P: Me figuro que no esperaba vivir esto al llegar.

- R: No, para nada, uno como deportista y como optimista en la vida siempre tiene una visión de que las cosas van a salir mucho mejor. Nos decían que el objetivo del club era la permanencia y uno se decía: 'no, el objetivo es entrar en los playoffs'. Pasado el tiempo uno se da cuenta de lo difícil que es, y que no se han dado los resultados, pero en mi mente no se había pasado llegar a esto.

- P: ¿Cuáles son las causas de esta situación?

- R: Después de tres o cuatro partidos creo que se volvió algo mental. Si ves los resultados, hemos perdido algunos por entre 15 y 20 puntos, pero por 35 minutos hemos jugado de tú a tú a grandes equipos. Hemos tenido un lapso de desconcentración en dos o tres minutos donde se pierde todo y terminamos perdiendo de 10, 15 ó 20 puntos que no reflejan lo que fue el partido.

Es un poco falta de concentración y tener la cabeza pensando que vamos a perder otra vez, en vez de esforzarse y tener esa confianza de que el resultado se va a dar. Creo que los otros equipos dicen: 'en algún momento van a desconcentrarse'. Es algo que estamos trabajando en los entrenamientos.

- P: El aspecto reboteador es uno de los que más está castigando al Estudiantes (es el equipo que menos rebotes coge por partido de la Liga).

- R: Definitivamente es algo en lo que nos hemos enfocado, que hemos hablado. El último partido contra un buen equipo bajo el aro (Retabet Bilbao Basket) hicimos un buen trabajo, pero tiene que ser un trabajo colectivo, es algo que estamos intentando solucionar.

- P: El domingo afrontan un derbi madrileño, ¿se puede ganar al Real Madrid?

- R: Sí, se ha ganado antes en la historia del club, no muy lejos, el año pasado. Estamos en una situación en la que cada partido para nosotros es supremamente importante, sin importar que sea un equipo que está empatado con nosotros abajo o con el primer equipo. Creo que se les puede ganar, hay que hacer las cosas muy bien y enfocarnos en jugar 40 minutos y no 37 ó 38.

- P: ¿Qué mensaje le daría a la afición de cara a ese partido?

- R: Que sigan apoyándonos, que nosotros estamos entrenando muy fuerte para salir de estos momentos y que se les quiere mucho.

Miguel Ángel Moreno