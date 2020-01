El brexit se come la paella y el pudding

Adrián Juárez regenta un supermercado británico en Rojales (Alicante) y revisa con preocupación los números. A sus clientes les ha dado por ahorrar ante un futuro incierto y ya no entran a buscar el pudding con impuestos de su país, se conforman con la marca blanca del hipermercado valenciano. EFE/MORELL

Adrián Juárez regenta un supermercado británico en Rojales (Alicante) y revisa con preocupación los números. A sus clientes les ha dado por ahorrar ante un futuro incierto y ya no entran a buscar el pudding con impuestos de su país, se conforman con la marca blanca del hipermercado valenciano. En la imagen, Simeon Bateman, de Smartshop Supermarket, un supermercado con productos típicamente británicos y dónde la carne tiene el corte como les gusta a ellos.EFE/MORELL

Félix Benito, salmantino afincado en Londres desde 1978, está casado con una inglesa y tiene un hijo que se hará cargo de la empresa cuando él se retire. Félix no tiene culpa alguna de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), pero sí ha contribuido a que en la cesta de la compra de muchos británicos sea habitual encontrar productos españoles, aunque a veces los combinen a su manera. La empresa fue fundada por él en 1985 e importa todos los productos que pueda necesitar un restaurante español que quiera presumir de español: vinos, cervezas, licores, alimentos como jamón, aceite, aceitunas, conservas, cochinillos, etc. Desde meses atrás hace acopio de existencias para que a los británicos no les falte chorizo en la paella. EFE/Javier Etxezarreta