El jefe de la OPEP asegura que la producción en Irak no se ve afectada tras los ataques

Dubai, 8 ene (EFE).- El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, aseguró este miércoles que la producción de crudo en Irak no se ha visto afectada, después de que Irán lanzara varios misiles contra bases aéreas con presencia norteamericana en el país árabe.

"La producción de petróleo en Irak no se ha visto afectada (...) la producción continúa", dijo Barkindo en una conferencia en la capital emiratí, Abu Dabi.

Por su parte, el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail al Mazrouei, aseguró que no espera que haya escasez de suministros de petróleo en caso de una escalada de la tensión en Oriente Medio.

"No prevemos escasez de suministros, a no ser que haya un acontecimiento catastrófico que no vemos que se vaya a producir", dijo el ministro en la misma conferencia.

Aun así, aseguró que en caso de conflicto, la OPEP tendría que reunirse y tomar medidas, pero aseguró que "los mercados están bien abastecidos".

"No veremos una guerra", dijo Al Mazrouei, que llamó a la calma y a desescalar el conflicto, después de que esta madrugada Irán lanzara misiles balísticos contra bases con presencia estadounidense en Irak.

Esta madrugada, Irán lanzó al menos 22 misiles contra la base aérea de Ain al Asad y la ciudad de Erbil, puntos de Irak con presencia de militares norteamericanos.

Las fuerzas iraquíes confirmaron que no se han producido víctimas en sus filas, pero se desconoce el estado del personal estadounidense.

Los Guardianes de la Revolución iraní, que aseguraron que el ataque es un primer paso de su "dura venganza" por el asesinato por parte de EE.UU. del poderoso general Qasem Soleimaní el pasado viernes.