Marc Coma se vuelve a ilusionar con el Dakar en su rol de copiloto de Alonso

Al Wajh (Arabia Saudí), 5 ene (EFE).- Marc Coma, pentacampeón del Dakar en motos, aseguró que ha recuperado la ilusión en el rally más duro del mundo gracias a su nuevo rol como copiloto de Fernando Alonso, con el que participa en la primera edición de la carrera en Arabia Saudí a bordo de un Toyota Hilux.

Antes de salir a la primera etapa, Coma reconoció en una mesa redonda con periodistas en la que participó la Agencia Efe que si alguien le decía hace un año que iba a correr nuevamente el Dakar como copiloto del doble campeón de Fórmula 1 se lo hubiese tomado a broma.

Pregunta: Después de correr el Dakar doce veces y ser director deportivo del rally cuatro años (2015-2018), ¿cómo afronta este reto?

Marc Coma: Es una nueva faceta para mí, una tercera fase del Dakar, algo que si me lo hubiesen dicho hace un año ni me lo hubiese creído, hubiera pensado que se trataba de una broma.

P: ¿Está ilusionado con volver al rally?

M.C.: Yo estaba un poco lejos de todo lo que era el Dakar, ya centrado en mis funciones en KTM. El Dakar ya era una etapa un poco pasada para mí. Esto me llegó cuando estaba ya prácticamente cerrando un libro, y encontrar esta ilusión es algo que me hace muy feliz. Estar aquí de nuevo me hace estar contento tras vivir un contexto complicado como organizador en Sudamérica, allí mi desencanto con la carrera había llegado ya a cierto punto...

P: ¿Se sienten preparados?

M.C.: Estoy contento con el trabajo que hemos hecho. Creo que hemos hecho una progresión buenísima. Somos sólidos, nos sentimos cómodos con el coche aunque siempre es poca toda preparación que a uno le gustaría hacer. Ahora viene la hora de la verdad. Veremos dónde estamos y cómo nos adaptamos. Hay muchas cosas nuevas: un nuevo país, una nueva reglamentación y yo creo que quién mejor se adapte a esto tendrá una ventaja importante.

P: ¿Cómo ha progresado Fernando al volante del Toyota? ¿Qué le ha sorprendido?

M.C.: Las habilidades de Fernando con un volante en las manos están más que demostradas. Tenía ganas de subirme al coche con él para disfrutar de eso, pero es cierto también que él no conocía el desierto, las dunas, las pistas y las piedras. Ahí es donde he intentado transmitirle toda mi experiencia y ayudarlo a crecer lo más rápido posible.

P: ¿Ha podido ya comprobar la faceta mas competitiva del asturiano?

M.C.: Fernando es un compañero fantástico. En toda la preparación nos hemos reído mucho. Esto no significa que no hayamos trabajado pero lo he disfrutado mucho. Me siento orgulloso de todo lo que hemos hecho, pero ahora es el momento de la verdad y de materializar todo esto.

P: ¿Cómo ha evolucionado su relación con Fernando?

M.C.: Yo no lo conocía personalmente y creo que hemos tenido momentos muy buenos en los que los dos hemos aprendido de cada uno.

P: ¿Cómo resolverán esos momentos de tensión que suelen darse entre piloto y copiloto durante la carrera?

M.C.: Esto es inevitable. La navegación es parte del juego y en algún momento habrá algún error seguro. Intentaremos evitarlo lo máximo posible. Esa es la manera de que los problemas nos afecten menos y que nuestro conjunto sea lo más fuerte posible, sumando los dos.

P: ¿Qué ritmo cree que podrán imponer en carrera?

M.C.: Tenemos que ser conscientes de que va a ser una carrera muy larga, realmente complicada, con una navegación difícil. Podemos vislumbrar un rally que irá cambiando mucho cada día. Ahí tenemos que estar cómodos, jugar esta carta de no fallar e ir avanzando cada día e intentar evitar que se pare el coche.

P: ¿Ha sido complicado pasar de navegar solo en una moto a hacerlo para otro piloto?

M.C.: Para que Fernando entienda todo esto hemos creado un cierto lenguaje práctico para los dos. Ha sido una parte de la preparación también muy interesante. El error fácil es pensar que si en moto conducía y navegaba a la vez, ahora tengo el doble de tiempo, pero no es así. En el coche también hay muchas cosas, hay muchos parámetros que vigilar.

P: ¿Le hubiera gustado organizar un Dakar como este cuando era director deportivo del rally?

M.C.: Creo que es un contexto muy favorable para la carrera. El modelo en Sudamérica estaba muy agotado y la opción de traer el Dakar a Arabia Saudí es la mejor: un nuevo continente, desierto al 100 % y un país con poca comunicación en el que mantener la información es relativamente mucho más fácil.