El salsero Willie González cree que los artistas no van con la política

San Juan, 3 ene (EFE).- El músico puertorriqueño Willie González, uno de los pilares de la salsa erótica de la década de los años 80, aseguró este viernes a Efe que los artistas deben rechazar involucrarse en situaciones políticas y mantenerse en posición "neutral", luego de recibir críticas el año pasado desde Venezuela.

"Ningún artista debe meterse en cosas de política. Con estar criticando a un Gobierno no resolvemos nada. Mejor es mantenerse neutral o aportar con causas sociales", sostuvo González en medio de la promoción de su nueva producción musical, "Esencia".

González hizo estas declaraciones después de que el año pasado fuese criticado por el Gobierno venezolano por negarse a tocar en un concierto que organizó el presidente Nicolás Maduro el 23 de febrero, fecha en que la oposición esperaba ayuda humanitaria de diversos países ante la crisis que afronta Venezuela.

"Tuve fuertes críticas del Gobierno y tuve que dar un paso atrás, porque yo pienso que los artistas no deben estar en política alguna. Nosotros no resolvemos nada criticando a un Gobierno", dijo González.

"Mi postura es completamente neutral, ni en la oposición ni en el oficialismo. Yo no soy venezolano y tampoco soy ciudadano neto de allí para votar, por lo que no me incumbe la política de allá", agregó.

El intérprete de éxitos como "Quiero morir en tu piel", "Hazme olvidarla", "No podrás escapar de mí" y "Pequeñas cosas" indicó además que su rechazo a adentrarse en posturas políticas, específicamente las de Venezuela, se deben a que cuenta con seguidores chavistas y de la oposición.

Y tanto arraigo ostenta González en Venezuela, que en diciembre pasado ofreció tres presentaciones musicales, una en el estadio de béisbol Charallave, en el norte del país, y dos en el Centro de Convenciones Sambil, en Caracas, la capital.

González, a su vez, sostuvo que su mejor aportación social a Venezuela es acudir a centros de cuidado de ancianos y llevarles artículos de primera necesidad.

"Yo voy a hacer mi trabajo por como lo he hecho durante 35 años y así lo seguiré haciendo. Y hago mi aportación para que el público diga que aporté algo. Lo hacemos de corazón, y no obligado", ahondó González, quien dijo que regresará a presentarse en Venezuela en febrero próximo.