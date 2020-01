El pentacampeón del Dakar Cyril Despres se apunta a última hora para ir a Arabia

Yeda (Arabia Saudí), 3 ene (EFE).- El francés Cyril Despres, pentacampeón del rally Dakar en motos, se apuntó a última hora para participar en la primera edición de la prueba que se celebra en Arabia Saudí a partir de este domingo.

Despres, que los últimos cinco años había corrido el Dakar en coches, concursará esta vez a bordo de un UTV (buggy ligero) donde tendrá de copiloto al aventurero suizo Mike Horn, conocido por ser el primer hombre en llegar al polo norte en invierno, con oscuridad absoluta.

El piloto galo era hasta ahora uno de los grandes ausentes para el estreno del raid en el Medio Oriente cuando se esperaba que continuaría como compañero de equipo del español Carlos Sainz y del francés Stéphane Peterhansel para completar el trío de buggys del equipo Mini en carrera.

Según explicó la organización en un comunicado, la inscripción in extremis de Despres se debió al retraso de un mes que tuvo su compañero Horn en su última expedición en el polo norte, donde padeció dificultades para avanzar por la fina espesura del hielo del casquete polar.

"La vida, como aventurero que soy, me lleva a muchos lugares y ahora toca el Dakar. He estado bloqueado en el hielo durante un mes pero me encuentro ya en ruta hacia Arabia Saudí para reunirme al fin con mi amigo Cyril Despres", indicó Horn.

Así la sorpresiva aparición de Despres en la línea de salida del Dakar volverá todavía más atractiva la categoría de los UTV, que es la que más ha crecido en los últimos años.

En ella defenderá el título de campeón el chileno Francisco 'Chaleco' López y también estarán en carrera el brasileño Reinaldo Varela, que fue campeón de la misma categoría en 2018, y el español Gerard Farrés, que fue segundo el año pasado.

Despres actuará como líder del equipo Red Bull, que ha aparecido en esta categoría con otros dos unidades de su prototipo de buggy ligero que estarán al mando de los estadounidenses Blade Hildebrand, de 21 años, y Mitch Guthrie Jr., de 23.

La primera edición del Dakar en Arabia Saudí partirá de la ciudad costera de Yeda, en el Mar Rojo, y recorrerá más de 7.800 kilómetros por la península arábiga repartido en 13 etapas que finalizarán el 17 de enero en Qiddiya, una futura gran ciudad de ocio que se construirá a las afueras de Riad. EFE

fgg/jsg