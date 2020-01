El Estudiantes de Milito inicia la pretemporada con Mascherano y Cauteruccio

(Actualiza con foto y nueva información del club)

Buenos Aires, 2 ene (EFE).- Estudiantes de La Plata, que tiene a Gabriel Milito como entrenador, comenzó este jueves la pretemporada con sus dos nuevos refuerzos, el centrocampista Javier Mascherano y el delantero uruguayo Martín Cauteruccio.

Mascherano, exjugador de River Plate, el Corinthians, el West Ham, el Liverpool y el Barcelona, proviene del Hebei Fortune chino.

El 'Jefecito', de 35 años, volverá a disputar el campeonato local tras 14 años y medio en el exterior.

Estudiantes informó este jueves en su sitio web de que el excentrocampista de la selección argentina firmó contrato por un año y medio y que "llegó para aportar toda su jerarquía a la plantilla albirroja".

También estuvo presente en el inicio de la pretemporada el centrocampista Lucas 'Titi' Rodríguez, de 22 años, que culminó su sesión al D.C. United estadounidense.

El defensor chileno Gonzalo Jara fue baja por "problemas personales", según informó 'el Pincha' a través de su sitio web.

El grupo de trabajo estuvo compuesto por 24 futbolistas, entre los que se destacan, además de Mascherano y Cauteruccio, el portero y capitán Mariano Andújar, el defensa Jonatan Schunke y el centrocampista ofensivo y también delantero Gastón Fernández.

Cauteruccio llegó desde el Cruz Azul mexicano.

El goleador uruguayo jugó en el Nacional, el Central Español y el Racing de su país natal y en Quilmes y San Lorenzo de Argentina.

"Trato de ser versátil y hacer lo que me pida el técnico, estancarme en una posición no sería válido. Me encuentro a disposición y con muchas ganas. Tenía muchos deseos de volver al fútbol argentino", dijo 'Caute' en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

Estudiantes jugará tres amistosos ante equipos de las divisiones inferiores antes del reinició de la Superliga Argentina, que se volverá a disputar tras el receso estival a fines de enero.

El 'Pincha' visitará el sábado 25 de este mes a San Lorenzo en la décima sexta jornada.

A falta de siete fechas para el final del torneo, el conjunto de Milito es décimo tercero de 24 equipos con 24 puntos, seis menos que el líder Argentinos Juniors.