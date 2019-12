VW se despide del año en Nueva York con un homenaje al Beetle y su nuevo logo

Washington, 31 dic (EFE).- Volkswagen (VW) dirá adiós en Norteamérica al icónico modelo Beetle con una campaña denominada "The Last Mile" que se inicia este martes con un corto animado de 90 segundos a la vez que exhibirá el nuevo logo de la marca durante las fiestas de Año Viejo en Nueva York.

El corto "The Last Mile", que será emitido por primera vez durante la transmisión de las celebraciones de Año Nuevo en la cadena de televisión ABC, sigue la historia desde la niñez hasta la vejez de una persona cuyos principales hitos vitales están marcados por un Volkswagen Beetle.

En el filme, que está acompañado por la canción "Let It Be" de los Beatles interpretada por un coro juvenil, incluye al personaje de la película "Footloose" que interpretó Kevin Bacon y al artista Andy Warhol, entre otras apariciones especiales.

En "Footloose", el personaje de Bacon conducía un Beetle mientras que el fallecido Warhol creó piezas de arte en las que el modelo de VW ocupaban un lugar destacado.

El corto termina con el lema "Cuando una carretera termina, otra empieza".

El fabricante alemán cesó este año la producción del Beetle en su planta de Puebla, en México. El Beetle, un modelo que inicialmente apareció en 1938 y que en 2011 fue totalmente rediseñado para darle una segunda vida, se ha convertido en el nombre más icónico de la casa germana.

El vicepresidente de mercadotecnia de VW, Saad Chehab, declaró en un comunicado que "el Beetle es fácilmente uno de los vehículos más reconocibles de la historia del automóvil. Honrarlo de forma apropiada necesitaba un medio con tanta versatilidad y atractivo universal como el vehículo en sí mismo".

Chehab añadió que durante las tradicionales celebraciones del Año Nuevo en Times Square de Nueva York, VW mostrará el logo modernizado de la marca, aspectos sobre el futuro diseño de sus vehículos y dará pistas sobre un nuevo modelo eléctrico de largo alcance así como sobre el modelo Atlas Cross Sport 2020.

VW ha anunciado una transformación radical de su cartera de productos para abandonar de forma paulatina la producción de vehículos con motores de combustión en favor de automóviles eléctricos.

En noviembre, Volkswagen (VW) comenzó la expansión de su planta de montaje de automóviles en la localidad estadounidense de Chattanooga (Tennessee), que acogerá a partir de 2022 la producción del vehículo eléctrico ID.4.

La ampliación de Chattanooga supondrá una inversión de unos 800 millones de dólares y la creación de unos 1.000 puestos de trabajo y convertirá la planta en el centro de producción de vehículos eléctricos de VW en Norteamérica.

Además de la expansión para el montaje de vehículos eléctricos, VW dijo que construirá otra planta en Chattanooga para el montaje de los paquetes de batería destinados a vehículos eléctricos.

Estas baterías las proporcionará el conglomerado surcoreano SK Group, que en marzo inició al norte de Atlanta la construcción de una fábrica de producción de baterías. La planta, con una inversión de 1.700 millones de dólares, producirá baterías para unos 250.000 vehículos al año.