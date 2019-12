El nuevo pedido de prisión de Keiko Fujimori se resolvería la próxima semana

Lima, 31 dic (EFE).- El nuevo pedido de prisión preventiva de la líder opositora peruana Keiko Fujimori en una investigación por presunto lavado de activos puede resolverse durante la próxima semana, según anunció este martes el juez a cargo del caso.

Durante la segunda audiencia, el magistrado Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, determinó que, además de la cita judicial ya programada para este jueves, se celebrarán otras dos, el viernes y el sábado próximos.

Si este último día no se concluye con la exposición de los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Fujimori, se realizará una nueva audiencia el miércoles de la próxima semana.

Al término de las audiencias, el juez deberá anunciar si acepta o rechaza el pedido de prisión preventiva de 36 meses presentado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú.

UN NUEVO PEDIDO

El fiscal Pérez ha presentado el nuevo pedido en la investigación por presunto lavado de activos vinculado con la empresa Odebrecht que se sigue contra Fujimori, quien ya pasó 13 meses en prisión hasta el pasado 29 de noviembre, cuando fue liberada en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC).

El análisis de la solicitud comenzó el sábado pasado, cuando Pérez ratificó ante el juez que existen nuevos elementos y que Fujimori puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión, ya que también es investigada por los delitos de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal.

Este martes, el fiscal citó, entre otros, los testimonios del empresario Jorge Yoshiyama, del exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata y del exlegislador fujimorista Rolando Reátegui, referidos a los aportes de supuesta procedencia ilícita que entregó la empresa brasileña para la campaña electoral de Keiko en 2011.

Al inicio de la audiencia, el juez Zúñiga llamó la atención al fiscal Pérez y a la defensora de Keiko, Giulliana Loza, por haberse dirigido ataques personales al calificar sus actuaciones.

KEIKO SIGUIÓ AUSENTE

Tal como sucedió durante la primera audiencia, Keiko Fujimori no asistió al tribunal y su única representante en la audiencia fue su abogada, quien no contó con el apoyo de ningún asistente.

La semana pasada, Keiko sostuvo que su presencia no era obligatoria y no iría al proceso para no ser "parte del show que los fiscales quieren repetir".

La líder del partido Fuerza Popular también anunció que hará "una pausa" en sus actividades políticas para afrontar, en compañía de su familia, las investigaciones que se le siguen.

Este martes, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko, aseguró en una carta manuscrita publicada en sus redes sociales que no entiende "por qué hay tal ensañamiento de los fiscales" contra su hija.

"No formulan acusación fiscal porque ni siquiera tienen los elementos necesarios de fondo", sostuvo el exmandatario, quien calificó el actuar fiscal de "proceder perverso".

Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, le pidió a Keiko que "ninguna acción abusiva ni arbitraria" la aleje de su "acertada decisión" de dedicarse a su familia.