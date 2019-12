El mundo artístico despide al actor mexicano Sebastián Ferrat

México, 30 dic (EFE).- Las reacciones del mundo del espectáculo se sucedieron este lunes al conocerse el fallecimiento del actor televisivo mexicano Sebastián Ferrat, acaecida este domingo, a causa de una posible infección tras comer carne de cerdo en mal estado.

Entre las personalidades que mostraron su dolor ante esta noticia está Carmen Aub, quien compartió pantalla con el fallecido. La actriz, en sus redes sociales, dio las gracias a su compañero por "regalarnos tu talento y profesionalismo en el set".

El intérprete mexicano Gustavo Egelhaaf también quiso despedirse de Ferrat a través de su perfil de Twitter. "¡Qué mala noticia ya no saberte en el mundo. Fuiste un excelente actor, muy comprometido y talentoso! ¡Te recordaremos como Filiberto en El Vato y con todos los personajes que dejaste. ¡Buen viaje flaco!", escribía.

Otros compañeros que también quisieron decir adiós a Sebastián Ferrat fueron Sahit Sosa, Alejandro Sandí, Jesús Moré y Verónica Montes, que compartieron reparto con el fallecido en la serie "El señor de los cielos".

Un recuerdo que también llegó desde otras partes del mundo, a través de actores internacionales, como el español Sergio Mur, quien no quiso perder la oportunidad para hacer un homenaje a su compañero, con el que coincidió en algunas producciones.

"Nos hicimos amigos en Reina de Corazones. Me llevaba a un restaurante mexicano por 'Little Habana', donde me aficioné a las micheladas. En mi recuerdo nuestras largas pláticas, Sebas "Príncipe de Francia", que te sea leve la tierra, compañero, amigo. Buen viaje. DEP", indicó Mur en sus redes sociales.

La artista multidisciplinar Malena Zermeño también mostró su tristeza en Instagram ante la desaparición de Sebastián Ferrat.

"Fue de las primeras personas que conocí cuando llegué a Ciudad de México. Inició como algo laboral y luego se forjó una amistad, que se perdió con el tiempo, aunque gracias a ti conocí a amigos increíbles con los que forjé proyectos que me llevaron a lugares increíbles", indicó Zermeño.

De igual forma, el cantautor, guitarrista y actor Bobby Pulido indicaba que "fue un privilegio" poder haber conocido a Ferrat.

Asimismo, el escritor y reportero Diego Enrique Osorno quiso hacer público su pesar por la desaparición del actor mexicano de 41 años a través de sus perfiles en redes sociales.

"Descanse en paz Sebastián Ferrat, tremendo actor mejor conocido en la frontera de Sonora y Arizona como "Carasucia". Un abrazo a su familia y amistades", señalaba Osorno en Twitter.

El también reportero Moisés Casab escribió sus condolencias de forma pública. "De esos actores tan talentosos que siempre había un personaje interesante que harías brillante", señaló en redes sociales.

Ferrat, actor de la serie "El señor de los cielos", falleció este domingo a los 41 años de edad por una posible infección de cisticercosis tras haber consumido carne de cerdo en mal estado, confirmaron medios locales y allegados del artista.

Ferrat, quien interpretó a Juan Antonio Marcado en la tercera y cuarta temporadas de la citada serie, estaba ingresado desde octubre en un hospital de la ciudad de Mexicali, Baja California, con un coma inducido, pero su familia decidió no hacer pública su situación y no permitió visitas de amigos o colegas.