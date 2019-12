"Star Wars" sigue como líder en EE.UU. ante el buen estreno de "Little Women"

Los Ángeles (EE.UU.), 30 dic (EFE).- "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" se mantuvo con comodidad como líder en la taquilla de Estados Unidos en un fin de semana en el que los estrenos de "Little Women" y "Spies in Disguise" fueron bien recibidos por el público.

The El Capitan Theatre advertises the first showing of “Star Wars: The Rise of Skywalker” in Hollywood, California, USA, 17 December 2019. EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA