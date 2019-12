El presentador mexicano Marco Antonio Regil al frente de un "muro muy bueno"

Miami, 26 dic (EFE).- El presentador mexicano Marco Antonio Regil aseguró en una entrevista con Efe que "The Wall", el espacio que conduce y se estrenará por Telemundo en enero próximo es "el mejor programa de concursos que se ha hecho en español" y además se trata de "un muro muy bueno".

"Este es un muro bueno para gente buena", dijo Regil, en un juego de palabras con el polémico muro fronterizo que la actual Administración en la Casa Blanca quiere extender al sur del país.

Uno de los conductores de televisión más queridos entre el público latino de EE.UU., Regil se pone ahora al frente de la versión en español del formato creado por el jugador de baloncesto Lebron James que se emite desde 2016 por la cadena NBC.

"Estoy muy emocionado. Es uno de los dos programas de concursos que más he disfrutado hacer en mi vida", afirmó el mexicano sobre el "The Wall" en español, que desde el 1 de enero se verá de lunes a viernes por la cadena hispana Telemundo.

Un veterano de la pequeña pantalla, su trayectoria incluye la conducción de más de una decena de producciones similares, entre ellas "100 mexicanos dijeron" (2001-2006), "100 latinos dijeron" (2013-2015) y "Recuerda para ganar" (2012-2013), además de haber sido hasta este año parte del elenco de "Un nuevo día", el programa matutino de Telemundo y Telemundo Internacional.

Regil aseguró que disfruta mucho de "The Wall", porque "tiene un importante elemento de desarrollo personal", además de que con un generoso presupuesto de producción muestra toques lúdicos, en medio de apuestas y peligrosas tomas de decisiones.

El primer episodio, del que Efe ha podido visionar un extracto, refleja una bien lograda mezcla de los programas concurso "The Price Is Right", que en sus versiones en español han sido presentadas como "El precio justo" y "Atínale al precio", y "Quién quiere ser millonario".

"Lloré al menos una vez" en cada episodio, reconoció el mexicano, al explicar que los concursantes fueron escogidos entre residentes latinos de Estados Unidos que hacen algo positivo por su comunidad, parejas que se apoyan para ganar los premios.

"Es mucha presión pues pueden llegar a reunir hasta dos millones de dólares", pero también perderlo todo por una mala decisión. Sin embargo, lo mejor para Regil es la conversación que tienen los concursantes al final, ganen o pierdan.

"Prepararse para llorar. Se dicen mensajes de valoración, de agradecimiento. Se dicen cosas que quizá nunca se han dicho nunca en la vida", afirmó el mexicano.

Ese componente de fomentar la inspiración que posee el programa fue una de las razones por las que Regil aceptó ponerse al frente del proyecto, pues "tiene un elemento importante de desarrollo personal", la verdadera pasión del presentador.

El conductor tiene una maestría en Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica (California) y se certificó como maestro de yoga y meditación con Sri Dharma Mittra en Nueva York.

Considera su misión en la vida aplicar lo que ha aprendido y ayudar a "todo el que pueda" para que tenga una mejor vida a través de las redes sociales, charlas y un podcast. Afirma que es una de las herencias de su madre, una empresaria y "motivadora" en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el noroeste mexicano.

"Lo que siempre había añorado yo en un programa de concursos es que no había la oportunidad de desarrollo personal", reconoció.

El que cada día haya en "The Wall" una pareja diferente, que ya aporta a la comunidad, intentando ganar dinero es inspirador, señala, pero aún más cuando se ve su reacción: "Al verlos te das cuenta de que uno gana, más allá de si ellos se van con dinero o no".

"The Wall" competirá directamente en Estados Unidos con "Enamorándonos", el programa de citas románticas de Unimás, que tras comenzar con bajísimos niveles de audiencia ha logrado subir de manera considerable su sintonía.

Telemundo aspira con "The Wall", que en inglés y español cuenta con la producción ejecutiva de la astro estadounidense del baloncesto Lebron James, repita el éxito de "Exatlón", que le ha dado a la cadena el primer lugar en el mismo horario durante dos temporadas.

Regil afirma que, más allá de las transmisiones deportivas y de ceremonias de entrega de premios, programas como el que estrenará en enero son la única opción que ofrece hoy en día la televisión de sentarse a ver algo en familia.

"Yo soy un niño criado viendo programas de concursos", indicó. "Desde que comenzaron como la versión televisiva de los juegos de mesa son el entretenimiento familiar por excelencia. Los estilos son cíclicos, pero siempre van a estar", añadió.

Alicia Civita