Rey del Mundo en 'Rojo', SuperLazio, el Barça más líder

Madrid, 22 dic (EFE).- Un Liverpool campeón del mundo, un Lazio Supercampeón de Italia sorprendiendo al superfavorito Juventus Turín de Cristiano Ronaldo, un París Saint Germain de Neymar que ya asusta, y un Barcelona líder en solitario, caracterizaron el cierre del año 2019 para el fútbol europeo, con excepción de Inglaterra, donde se celebrará el tradicional 'Boxing Day' con una jornada liguera, y a la espera de Papa Noel.

REY DEL MUNDO 'ROJO' Y AÚN MÁS LÍDER EN PREMIER, EL CITY SE IMPONE AL LEICESTER

El Liverpool, actual líder destacado, dejó este fin de semana huérfana de su presencia la Premier. El motivo era más que justificable: participar como vigente campeón de Europa en el Mundial de Clubes que se disputó en Catar. No pudo irle mejor, pues se alzó campeón tras imponerse este sábado en la final al Flamengo (1-0), con un gol del brasileño Firmino que castigó a sus compatriotas en la prórroga (minuto 99). A los "Rojos" ya Papa Noel les ha traído un nuevo título, con el que suceden al Real Madrid como campeón mundial.

Curiosamente, pese a no jugar, el Liverpool mantiene sus diez puntos de ventaja al frente de la Premier. Y es que se benefició de la derrota de su inmediato perseguidor, el Leicester, en su visita al Manchester City de Pep Guardiola (3-1). Y eso que los locales tuvieron que remontar un gol de Vardy (m.22), con los tantos de Mahrez, Gundogan (penalti) y del brasileño Gabriel Jesús. El defensor del título, no obstante, se mantiene tercero, a once puntos del Liverpool.

Le sacaron de nuevo los colores en la Isla fue el Unted, que cayó en terreno del colista Watford (2-0), que no ganaba desde primeros de noviembre, y pese a que Paul Pogba volvía al equipo visitante (m.64) tras superar una lesión. Y es octavo, fuera de zona europea, a veinticuatro puntos del líder.

EL BARCELONA MÁS LÍDER, EL ATHLETIC FRENA AL REAL MADRID

Tras el Clásico del miércoles, sin goles y con polémica arbitral, LaLiga despidió el año sabiendo que el Barcelona de Leo Messi se tomará las uvas (31 diciembre) como líder en solitario.

El conjunto barcelonés se impuso sin problemas al Alavés (4-1), con tantos de Griezmann, el chileno Arturo Vidal, Leo Messi y Luis Suárez (penalti); mientras que el madridista cedió un empate sin goles ant el Athletic Club, en un duelo histórico pero sin grandes cosas. Es el tercer empate consecutivo de un Real Madrid que envió tres balones a los palos y ve al Barcelona irse con dos puntos.

El Atleti del 'Cholo' Simeone por fin ganó a domicilio, tras tres meses sin lograrlo y con cinco empates consecutivos foráneos en liga. Lo hizo en su visita al Betis (1-2) y gracias a un argentino Ángel Correa que fue el revulsivo de su equipo. Saltó al campo en el minuto 56 y dos después puso el 0-1 en el marcador; además de romper la incertidumbre con una asistencia que permitió a Álvaro Morata el 0-2 (m.84). Sigue a siete puntos del Barcelona.

LAZIO SUPERCAMPEÓN, UN MILAN-DESASTRE

El Lazio, las 'Águilas' romanas, el equipo que nació en 1900 inspirándose en el movimiento olímpico, de donde sacó sus colores en homenaje a Grecia, la cuna del mismo, es Supercampeón de Italia. En partido jugado en Arabia Saudí, ante un Juventus Turín campeón de liga, y como campeón de Copa, se alzó merecidamente con el título (3-1), dando la sorpresa.

Una final donde no brillaron ni Cristiano Ronaldo ni los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, donde brilló el bloque y la entrega lacial, que se adelantó con un tanto del español Luis Alberto y que, pese el empate de Dybala al recoger un rechace del meta, supo mantener su intensidad, mejor planteamiento y matar en los veinte minutos finales a un rival con claras carencias tácticas. Es su quinta Supercopa de Italia, que faltaba de sus vitrinas desde 2017 (también al Juventus).

A los delanteros ecuatoriano Felipe Caicedo y argentino Joaquín Correa, a los laciales, se les adelantó este domingo la 'Befana' (bruja buena que en Italia trae los regalos 'postnavideños'.

En tanto, en el Calcio, suerte bien dispar en los equipos milaneses: el Inter goleó al Génova (4-0, doblete del belga Lukaku), con lo que iguala en lo más alto con el Juventus Turín; y desastre total del Milan, que recibió una manita en su visita la vecino Atalanta (5-0).

Y es que en Bérgamo, a una cincuentena de kilómetros de la capital milanesa, hubo fiesta 'a lo grande'. El modesto Atalanta, del argentino Papu Gómez y del colombiano Luis Muriel, quienes abrieron y cerraron el marcador, arrasó de principio a fin a un Milan inexistente y que se va a 21 puntos de los colíderes.

LA CONEXIÓN NEYMAR-MBAPPE-ICARDI ASUSTA. SET Y LIDERATO DEL AJAX

El PSG reencontró en las últimas semanas al brasileño Neymar, una vez superada su lesión de tobillo, y el equipo vuela. Su asociación con Kylian Mbappé y el 'matador' argentino Mauro Icardi asustan al rival, especialmente en Francia. Ante el Amiens (4-1) los tres marcaron (doblete del francés) y deslumbraron. El tanto visitante fue obra del colombiano John Mendoza. El conjunto parisino despide el año 2019 como incuestionable líder destacado.

A siete puntos le sigue el Marsella, que no sufrió para ganar al Nimes (3-1), con un tanto del argentino Dario Benedetto.

En Holanda, el Ajax de Amsterdam recibe a San Nicolás (especie de Santa Claus de los Países Bajos que llega en diciembre) como líder único. Lo hace merced a la goleada, con set incluido, que le endosó a La Haya (6-1), y a la derrota del AZ Alkmaar, su verdugo en la anterior jornada, en Rotterdam ante el Sparta (3-0). Tres puntos ahora separan a ambos.

EL LEIPZIG DESBANCA AL MONCHENGLADBACH, EL BAYERN RENACE EN EL FINAL

La Bundesliga tiene nuevo líder destacado. El Lipezig, con su victoria ante el Augsburgo (3-1), con remontada incluida, rompió el empate que mantenía en lo alto con el Borussia Monchengladbach, que no pasó de la igualada sin goles en terreno del Hertha Berlín. El conjunto propiedad de una empresa de bebida energética se va con dos puntos de ventaja.

A cuatro puntos sigue el Bayern Múnich, vigente campeón y que sufrió de lo lindo en su Allianz Arena ante el Wolfsburgo (2-0), ante el que sólo pudo marcar en los cinco últimos minutos, gracias al acierto de Zirkzee y de Gnabry.

Lorenzo Martínez