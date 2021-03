Garbiñe supera a Kudermetova en su debut, y Brady se desploma

Redacción Deportes, 1 mar (EFE).- Con determinación en el desempate final y sacando la garra, la española Garbiñe Muguruza superó a la rusa Veronika Kudermetova, 34 del mundo, por 6-2 y 7-6 (4) en su debut en el torneo WTA 500 de Doha.

Garbiñe, la única española este año en el cuadro del torneo que se disputa en el Khalifa International Tennis & Squash Complex, se enfrentará en segunda ronda con la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera favorita, exenta en la ronda inicial, y defensora del título.

Tras caer en los octavos de final del Abierto de Australia ante la japonesa Naomi Osaka, contra la que tuvo dos bolas de partido, Muguruza apareció en acción en este WTA 500, en el que fue finalista en 2018, y en el que la ucraniana Elina Svitolina y la checa Karolina Pliskova son esta vez las dos primeras favoritas.

La española estuvo muy centrada durante todo el encuentro, contra una rival a la que ya había dominado en tres sets en Dubai el pasado año (7-5, 4-6 y 6-4) y que como ella también ha hecho una final en lo que va de temporada, en Abu Dabi, mientras que "Garbi" lo hizo en el Yarra Classic de Melbourne, previo al 'major'.

A pesar de no contar en pista con su entrenadora, Conchita Martínez, recuperándose del coronavirus, Muguruza jugó muy seria contra Kudermetova, una de las tres rusas que participan este año y ganó el primer set con autoridad en 38 minutos gracias a dos roturas.

En la segunda, Garbiñe se defendió con orden, mantuvo la calma desde el fondo de la pista, cuando Kudermetova atacó para intentar reaccionar, pero no pudo aprovechar los dos saques que tuvo para cerrar el encuentro, con 5-4 y 6-5.

La rusa forzó el desempate y en ese juego corto se puso por delante 3-0, pero fue en ese momento cuando se puso de manifiesto la experiencia de la española, que logró la décima victoria de la temporada (por tres derrotas) en hora y diez minutos.

Muguruza se medirá el miércoles contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera cabeza de serie y octava en el ránking mundial, con la que cayó en el único duelo protagonizado poo ambas (Pekin 2018).

“Creo que va a ser un buen partido. Creo que hemos jugador una veces, pero parece que fue hace mucho tiempo. Está jugando muy bien y ganando torneos, así que seguro que será duro. Siempre tengo ganas de jugar de estas jugadoras en el top”, dijo.

Al referirse a la dureza de los duelos, MUguruza explicó: “El nivel es muy alto y en cuadros pequeños, si no estas ahí arriba en el ranking, sabes que te expones a tener partido muy duros desde el principio”, agrega.

También habló del positivo por coronavirus de su entrenadora, Conchita Martínez: "Ha sido un reto. Sabemos que con todo el virus por todas partes alguien del equipo puede caer, pero tenemos que adaptarnos. Intentamos también reírnos de todo esto y por ahora estamos encontrando la forma de salir adelante".

Muguruza cree que "el tema mental es un trabajo sin fin, para encontrar soluciones en esos momentos apretados". "En dos ocasiones no pude cerrar con mi saque pero no me cambio el espíritu. Pude darle la vuelta en el tie break y poder cerrarlo. Es positivo haberlo cerrado y no abrir a un nuevo set”, señáló.

En la primera jornada ya hubo sorpresa, ya que la estadounidense Jennifer Brady, 13 del mundo y séptima favorita, reciente finalista del Abierto de Australia, y que inauguraba su condición de 'top 20' cayó ante la estonia Annet Kontaveit, 24 de la WTA, por 6-1 y 6-2 en tan solo 56 minutos.