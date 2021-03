El colombiano Mauro Manotas logra empate para el Tijuana ante el Monterrey

Contenido relacionado

Aguirre admite que los recurrentes errores ofensivos le cuestan triunfos al Monterrey

Monterrey (México), 28 feb (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, reconoció este domingo que errores repetitivos en las decisiones ofensivas de sus dirigidos le están costando a su equipo puntos en el torneo Clausura.

"Son muy recurrentes las decisiones erróneas en ofensiva y si no matas te matan, por eso el resultado es justo, no tuvimos un gran día", señaló el técnico mexicano al referirse al empate 1-1 ante Tijuana este domingo.

A pesar de que a Monterrey le costó tener el balón en el duelo ante Tijuana, se fue al frente 1-0 con gol del argentino Maximiliano Meza. En el segundo lapso, el rival consiguió el 1-1 a un minuto del final.

Javier Aguirre reiteró que las fallas ofensivas de Monterrey son producto de la falta de tranquilidad de sus hombres.

"No fuimos capaces de hacer daño en la contra, a pesar de que llegamos a su área. No tuvimos tranquilidad para hacer el segundo gol; es algo que arrastramos desde hace varios partidos. Todos estamos de acuerdo en que es un mal que tenemos", insistió.

Hasta la jornada ocho del Clausura 2021, Monterrey ha marcado seis goles, cantidad que el estratega consideró insuficiente para la cantidad de oportunidades ofensivas que su equipo genera en cada partido.

"Estaría preocupado si no llegamos, pero generamos varias ocasiones, sólo que nos cuesta un mundo hacer un gol. Tenemos una cuota de goles pírrica, pero no gano nada con quejarme. Es algo que nos está faltando en ataque y que estamos trabajando para mejorar".

Aguirre señaló que la falta de precisión en el último toque es repetitiva, situación que les ha pesado desde la jornada seis en que perdieron con Santos 1-0, que arrastraron a la siete en que empataron 1-1 con Necaxa y ahora en la igualada ante Tijuana.

"Hay que ver cuántos centros metimos hoy. No nos salieron las cosas, aceptamos la crítica, aceptamos que no pasamos por un buen momento. No nos gustan los resultados que hemos tenido en las últimas tres semanas, pero no bajaremos la guardia".

El empate dejó a los Rayados en el séptimo lugar del certamen con 12 unidades.

En la jornada nueve del Clausura 2021, Monterrey visitará a Juárez FC el próximo miércoles.