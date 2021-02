La oscarizada "El viaje de Chihiro" se adaptará al teatro en 2022

Tokio, 27 feb (EFE).- La oscarizada película de animación "Sen to Chihiro no kamikakushi" (El viaje de Chihiro, Spirited Away, 2001) será adaptada al teatro por el director John Caird (Les Misérables) y estrenada en los escenarios de Tokio en febrero de 2022.