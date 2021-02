David Fincher y Netflix vuelven a unir sus pasos con "The Killer"

Los Ángeles (EE.UU.), 24 feb (EFE).- El cineasta David Fincher y Netflix volverán a unir sus pasos tras "Mank" (2020) con la adaptación de la novela gráfica "The Killer", informaron este miércoles medios estadounidenses como The Hollywood Reporter.

Fincher dirigirá esta película basada en la obra de Matz y Luc Jacamon.

Michael Fassbender aparece en las quinielas para protagonizar esta cinta y ya está en conversaciones para incorporarse al proyecto, pero por ahora no se ha confirmado que sea el actor que liderará "The Killer".

Otro punto muy interesante de este proyecto de Fincher es que aquí colaborará con Andrew Kevin Walker, el guionista detrás de "Se7en" (1995) y que también colaboró con el director (sin crédito) en otras películas como "The Game" (1997) y "Fight Club" (1999).

"The Killer" ahondará en la crisis psicológica por la que pasa un sicario.

Nominado al Óscar a la mejor dirección por "The Curious Case of Benjamin Button" (2008) y "The Social Network" (2010), la filmografía de Fincher, uno de los cineastas más reconocidos del panorama contemporáneo, incluye también otras joyas como "Zodiac" (2007).

El pasado diciembre presentó en Netflix "Mank", una película sobre Herman J. Mankiewicz, el coguionista de "Citizen Kane" (1941).

Siguiendo los códigos estéticos del Hollywood clásico como una muy cuidada fotografía en blanco y negro, Fincher usa la figura de Mankiewicz para hablar de los abusos de los grandes estudios, de la manipulación de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, de las turbulencias del proceso creativo y de las adicciones.

Y todo eso lo encuadra en una California a mediados de la década de 1930, pujante con Hollywood y la industria petrolífera pero todavía muy afectada por la Gran Depresión, y dominada por oscuros magnates como William Randolph Hearst y Louis B. Mayer que tratan de frenar a "peligros socialistas" como Upton Sinclair.

Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance y Lily Collins figuran en el reparto de "Mank", que con seis candidaturas es la cinta más nominada para los Globos de Oro que se celebran este domingo.

Antes de "Mank" y de este nuevo proyecto de "The Killer", Fincher ya había colaborado con Netflix como director y productor en las series "House of Cards" y "Mindhunter".