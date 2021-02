2-0. El Valencia tumba al Celta en el tiempo de prolongación

Contenido relacionado

Coudet: "Para mí ni fue falta de Rubén ni es último jugador"

València, 20 feb (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo Eduardo Coudet, lamentó la derrota sufrida este sábado en el campo del Valencia por 2-0 y se mostró contrariado por la expulsión del portero Rubén Blanco a falta de media hora.

“No vi la repetición pero por lo que vi en la pantalla no hay roce y, si lo hay, es mínimo y que el delantero se iba para fuera y llegaban dos defensores nuestros. Para mí no fue infracción pero la interpretación de que es el último jugador no lo es”, explicó.

“El primer tiempo fue trabado, prácticamente ninguno llegó a la portería y la segunda corregimos algunas cosas pero la jugada de la expulsión se desvirtuó todo, es muy difícil jugar tanto tiempo con uno menos”, lamentó.

“Con uno menos es difícil ir a por el partido aunque tuvimos alguna oportunidad. Habíamos arrancado mejor la segunda mitad pero con uno menos tanto tiempo nos hubiésemos llevado un buen punto. Hicimos un gran desgaste en el adicional y es lo que mas duele que nos quedamos con las manos vacías”, concluyó.

Coudet no quiso darle importancia al roce que pareció tener con el cuerpo técnico del Valencia al final del choque. “Todo ha estado tranquilo”, cerró.