88-89. España cumple el trámite pese al recital de Slaughter

Scariolo: Los chicos demostraron que tienen mentalidad y cualidades adecuadas

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, destacó tras el triunfo ante Polonia en la tercera ventana FIBA de clasificación para el Eurobasket que sus jugadores hicieron méritos no solo para ganar, sino también para demostrar la mentalidad y cualidades que atesoran y que les ayudará a su progresiva incorporación al equipo nacional.

"Estoy muy satisfecho por este partido, independientemente del resultado final, que obviamente también da gusto ganar a un equipo que ya te había ganado y con el que hay una bonita rivalidad, le ganamos en el Mundial y nos ganaron en Zaragoza y solo le faltaba un jugador de su plantilla regular", destacó el técnico italiano en rueda de prensa

A su juicio, sus jugadores han hecho muchos méritos "no solo para ganar, sino para demostrar que pueden tener la mentalidad y las cualidades adecuadas para ir creciendo e incorporándose. No solo los cinco titulares, sino los tres primeros cambios del partido de Zaragoza hace un año no estaban aquí y eso tiene mucho mas merito", añadió.

Por último, se mostró "muy contento" por el rendimiento de sus hombres en un partido que definió como "muy divertido" y deseó que, a pesar de tener asegurada su presencia en el Eurobasket 2022, el domingo ante Israel cierren las ventanas FIBA "de una manera igual de competitiva".