Aquino cree que, pese al mal comienzo en eliminatorias, Perú puede rectificar

México, 19 feb (EFE).- El centrocampista Pedro Aquino afirmó este viernes que, pese al flojo comienzo de la selección de Perú en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, el entrenador Ricardo Gareca tiene equipo y jugadores para corregir el rumbo.

"No hemos comenzado las eliminatorias de la manera como hubiéramos querido pero, como digo, no se nos acabó el mundo. Tenemos equipo y jugadores", manifestó el jugador del América mexicano.

"Ahora es el momento de pisar tierra porque las eliminatorias acaban de iniciar, jugar como siempre lo hemos hecho, con humildad. Debemos pensar en que nadie nos regaló nada para llegar al Mundial", dijo al aludir a la campaña que los llevó a la edición de 2018 jugada en Rusia.

Tras cuatro jornadas, la Blanquirroja ocupa el penúltimo puesto de las eliminatorias sudamericanas con un punto, once menos que los obtenidos por el líder Brasil.

El equipo que dirige el argentino Gareca visitará el 25 de marzo a la selección de Bolivia y el 30 de marzo recibirá a la de Venezuela.

Estos partidos corresponden a las jornadas quinta y sexta.

Es probable que para estos partidos Gareca convoque al delantero Paolo Guerrero, quien se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha que lo tuvo fuera de las canchas desde agosto de 2020.

"La presencia de Guerrero para nosotros siempre ha sido buena, nos ha ayudado mucho en el campo. Sabemos que aportará mucho para la selección y es lo que queríamos desde la fecha pasada, el regreso de Paolo", declaró.

El centrocampista de 25 años se declaró favorable a una oportunidad en la selección del delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño, quien vive un presente positivo en el Puebla.

"Ormeño me parece un jugador muy bueno, creo que va a tener su oportunidad en algún momento, sé que el profe Ricardo lo sigue de cerca, espero que tenga la oportunidad que quiere y la aproveche", comentó.

Aquino, fichado por el América para el presente Clausura 2021, dijo sentirse cómodo en el equipo entrenado por el argentino Santiago Solari.

"No he tenido la oportunidad de conversar a solas con Solari, trabaja con todos los centrocampistas por igual. Me he sentido bien, los compañeros me han dado la confianza, Solari también, seguro que en el día a día seguiré aprendiendo y mejorando", puntualizó.