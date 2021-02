Muchova remonta milagrosamente a Barty

Contenido relacionado

Brady se recupera a tiempo ante Pegula y jugará con Muchova en semifinales

Melbourne (Australia), 17 feb (EFE).- La estadounidense Jennifer Brady (22) se recuperó a tiempo después de conceder la primera para imponerse a su compatriota Jessica Pegula por 4-6, 6-1 y 6-1, y se enfrentará en semifinales a la checa Karolina Muchova (25).

“Espero tener el hábito de alcanzar finales y no semifinales. Muy feliz por el torneo que ha realizado, estoy seguro que tendremos duras batallas en el futuro. Es una gran amiga”, explicó sobre Pegula tras concluir un partido que duró una hora y cuarenta minutos.

Del mismo modo que el anterior encuentro de cuartos, el partido experimentó un giro copernicano después de que el testigo pasara de la mano de Pegula, que tan sólo acumuló siete errores no forzados en el primer set, a la de Brady, que acabó dominando con claridad tras cometer en el último parcial once errores no forzados menos que en el primero.

“Estoy muy contenta de que vaya a poder disputar la semifinal con público después de mi última semifinal en Nueva York con el estadio vacío”, comentó al conocer que el gobierno estatal confirmó que el confinamiento finalizará esta medianoche.

Pegula, hija del magnate estadounidense Terry Pegula, cerró su mejor actuación en Grand Slam al superar la tercera ronda lograda en el último Abierto de Estados Unidos.

Respecto a las semifinales, Muchova cuenta con un cara a cara favorable (1-0) con Brady después de apuntarse el único enfrentamiento que mantuvieron en Praga en 2019 por un ajustado 6-4, 3-6 y 7-6(2).