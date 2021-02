Mir afirma que en 2021 "habrá pilotos rápidos y si vuelve Marc será favorito"

Madrid, 15 feb (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, ha asegurado que en la temporada 2021 "habrá muchos pilotos rápidos, y si Marc vuelve podría ser el favorito, pero el nivel es muy alto y mucha gente será competitiva, creo que estará muy reñido".

Mir se expresó así en unas declaraciones en su blog de Suzuki, en las que reconoció que "la presión va a recaer sobre mí, pero no me molesta ni me causa ningún problema; estoy deseando empezar la temporada y volver a competir, pero la presión significa que lo estás haciendo muy bien, así que casi la quiero".

"Mi objetivo es simplemente ser un mejor piloto... Me siento muy bien, estoy contento con el trabajo de pretemporada que he hecho hasta ahora, siempre he estado entrenando y sólo he tenido una semana libre para ir de vacaciones con mi novia. Tal vez parezca un poco aburrido estar siempre entrenando, pero es así y lo disfruto", asegura Joan Mir.

"Va a ser otra temporada extraña en lo que se refiere a lidiar con el virus (COVID-19), pero la forma en que me preparo para una temporada es siempre la misma, así que en ese sentido es 'business as usual', independientemente del número de carreras que tengamos, estaré preparado", afirma convencido el campeón del mundo.

"Ahora sabemos cómo afrontar estos calendarios cortos y los protocolos, y es lo mismo para todos, aunque espero que este año las cosas vuelvan a la normalidad, pero todo vendrá dictado por la Covid'19", comenta Mir.

"Es cierto que cuando ganas, llegas a la siguiente temporada como favorito, pero tengo que demostrar mucho más para ser el verdadero favorito pues el año pasado me proclamé campeón gracias a un enfoque inteligente y a la regularidad, no a la velocidad", reconoce.

"Diría que el equipo y yo tenemos todas las herramientas necesarias para defender el título, y seguro que lo intentaremos, pero mi principal objetivo es simplemente ser mejor piloto, si bien en Japón todo el mundo ha trabajado muy duro, y aunque nuestra GSX-RR no es la más rápida, es una gran moto y muy equilibrada en todos los aspectos", explica el piloto de Suzuki.

"Con esta potente moto tenemos una gran oportunidad de conseguir cosas buenas y también tengo un compañero de equipo muy fuerte en Alex Rins para poder comparar datos, lo que nos ayudará, pues nuestra ética de trabajo y nuestra mentalidad nos mantiene muy fuertes y significa que Suzuki aspirará a que tanto Alex como yo estemos en lo más alto", aseveró el piloto de Palma de Mallorca. EFE

