El brasileño Matheus Doria le da triunfo al Santos sobre el Monterrey de Aguirre

Guillermo Almada destaca partidazo del brasileño Dória en el triunfo del Santos

Torreón (México), 14 feb (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, destacó el desempeño del brasileño Matheus Dória, autor del 1-0 que dio la victoria a su equipo sobre el Monterrey este domingo.

"Dória jugó un partidazo porque es difícil controlar a la ofensiva del Monterrey por la jerarquía de sus atacantes, hizo el gol y al final sacó de la línea un balón", reconoció el técnico al final del partido de la fecha seis del torneo Clausura 2021.

El Santos sufrió para generar opciones a la ofensiva en el primer lapso del duelo ante el Monterrey. Fue en la segunda parte cuando encontró el gol gracias a Matheus Dória. El Monterrey se lanzó por el empate, pero no tuvo puntería para encontrarlo.

Guillermo Almada reconoció la labor de su cuadro bajo para evitar que Monterrey les anotará e insistió en el desempeño de Dória, defensa central del Santos Laguna, para evitar la igualada con una salvada en tiempo de compensación.

"No es sencillo mantener a raya a una ofensiva de la jerarquía de Monterrey, pero no solo él lo hizo bien. Nuestros volantes también recuperaron muchas pelotas y no dejaron que ellos generaran situaciones de peligro", presumió.

En el análisis del partido, Almada aceptó que a sus dirigidos les costó controlar al Monterrey.

"En el primer tiempo ellos tuvieron algunas opciones, luego en el segundo pudimos aguantar el gol porque hoy había que ganar. Creo que nos faltó algo de claridad en la última jugada para irnos con un marcador que nos hubiera dado mayor tranquilidad".

El estratega señaló que por lo mostrado en el terreno la victoria de su equipo fue merecida.

"Es un triunfo importante por el rival. Fue un partido duro que se nos hizo difícil controlar. Fuimos de menos a más y nos llevamos un triunfo justo que nos deja en una situación de privilegio para corroborar el trabajo que venimos haciendo".

Con la victoria sobre el Monterrey, el Santos llegó a 12 puntos en el torneo, que lo colocan en el cuarto lugar del certamen. El equipo dirigido por Guillermo Almada permanece invicto en su estadio, donde acumula tres triunfos y un empate.

En la jornada siete del Clausura 2021 visitará al San Luis el próximo jueves.