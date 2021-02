Almirón presenta su dimisión tras la derrota del Elche en Vigo

Contenido relacionado

Buitrago: “El entrenador no se ha visto con fuerzas y hay que respetarlo”

Elche (Alicante), 13 feb (EFE).- El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, afirmó esta noche, tras la dimisión como técnico de Jorge Almirón en Vigo, que el entrenador argentino no se ha visto con fuerzas para seguir al frente del equipo tras la derrota ante el Celta (3-1) e indicó que hay que respetar su decisión.

En declaraciones a Onda Ilicitana, el presidente del Elche, que ha estado presente en el estadio de Balaídos, ha explicado que a Almirón “le ha minado la moral ver que una semana tras otra las cosas no salen”.

“No se veía con fuerzas y ha decidido dejarlo”, reiteró el dirigente del Elche, quien indicó que el equipo, que hace noche en Vigo, ha recibido la noticia del adiós de su entrenador “con tristeza porque un proyecto no ha salido adelante”.

“Hay que tirar para adelante y coger fuerzas, no queda otra”, aseveró el presidente, quien no descartó que el consejo se hubiera planteado un relevo en el banquillo “pero no en caliente”.

“Ahora hay que buscar un míster que venga con otras ideas o forma de pensar para sacar esto adelante. Buscaremos un perfil de entrenador que pueda levantar al grupo”, indicó Buitrago, quien aseguró que el máximo accionista, el argentino Christian Bragarnik, está “completamente implicado con el proyecto del Elche”.