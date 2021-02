Real Madrid-Tenerife: partido grande, premio grande

Contenido relacionado

Laso: "La Copa es una final cada día"

Madrid, 12 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, destacó que "la Copa del Rey es una final cada día" y que ahora, en semifinales, toca "otra igual de difícil" ante el Tenerife.

"Ganar siempre da confianza, pero en este sentido no tengo ningún problema con el equipo, pese a las circunstancias que tenemos. Es una competición especial, muy corta, y ahora tenemos que cambiar el chip para enfrentarnos a un gran equipo", dijo Laso, cuyo equipo ganó en cuartos al Valencia en uno de sus mejores partidos de la temporada.

"Hemos tenido buenos partidos, llevamos cuarenta y tantos. En líneas generales estoy contento porque hicimos un partido bastante completo, no sé si el más completo, pero un buen partido", comentó.

Usman Garuba no jugó y Felipe Reyes, el capitán, cumplió a la perfección.

"Usman podía haber jugado contra el Valencia pero preferimos no arriesgarnos. Cuando llevas tantos años con un jugador como Felipe, no hace falta casi ni hablarnos, con mirarnos sabemos lo que piensa el otro. Es un referente, un jugador que no tiene nada que demostrar, pero él quiere demostrarlo cada día. Dentro del plan del partido lo hablamos y sabía su rol y su momento", explicó Laso.

"Felipe nos sirve mucho de ejemplo para los jovenes, para los entrenadores y para sus compañeros. Suma siempre", añadió el entrenador del Real Madrid.

También fue preguntado el técnico por Carlos Alocén y por Gaby Deck.

"Desde el principio dije que Carlos tiene un futuro magnífico. Tiene 20 años y tengo confianza en él como jugador. Necesitaba un poco de tiempo para adaptarse al equipo y a todo. Gaby es un jugador muy completo. Sabíamos que apostábamos por un jugador joven y que venía de una competición diferente", comentó.

Sobre el choque de semifinales, Laso indicó que "la Copa es una final cada día y ahora toca el Tenerife".

"El miércoles dije que me sentía favorito y no he cambiado de forma de pensar", apuntó.

"Nos conocemos perfectamente. La conexión Huertas-Shermadini, su porcentaje de acierto desde larga distancia, el crecimiento de Sulejmanovic. Es un equipo muy completo y le tenemos mucho respeto por la trayectoria de las últimas temporadas", reconoció.

Sobre su renovación pendiente con el Real Madrid, Laso zanjó con rapidez el tema: "Mi cabeza está solo en el partido, no en la renovación de nadie".