Ander Herrera: "Sin Neymar perdemos a un líder"

París, 12 feb (EFE).- Antes de la baja de Neymar con el París Saint-Germain, el español Ander Herrera no se atrevía a poner a su equipo como favorito en la eliminatoria contra el Barcelona. "Cuando al otro lado está Messi, como mucho está al 50-50". Con la baja del brasileño, el exjugador del Athletic de Bilbao y del Zaragoza reconoce en una entrevista con Efe que pierden "un líder".

P: ¿Qué pierde el PSG sin Neymar?

R: Perdemos a un líder natural. En los momentos difíciles sabemos que le damos el balón a él y algo puede pasar, incluso cuando el equipo está sufriendo. En partidos como contra el Barcelona, en los que no tienes el balón, sabes que tienes a Neymar para que te dé una salida. Además, también mete miedo al rival cuando jugadores de este calibre están enfrente.

P: ¿Su baja es un golpe moral para el equipo?

R: No, somos futbolistas del PSG. Preparemos el partido con las armas que tengamos. El año pasado también tuvimos partidos sin Kylian (Mbappé) o Ney y dimos la cara. Ney es importante, pero tenemos un buen bloque y un buen grupo de futbolistas que pueden asumir ese rol de líder.

P: ¿El PSG es favorito contra este Barça?

R: No me siento favorito. Una eliminatoria en la que uno de los dos equipos tiene a Messi, como mínimo está al 50-50. No me veo favorito ni creo que el club lo vea. Aunque ahora mismo no esté haciendo la mejor temporada de su historia es el Barcelona y al final, muchas veces, los escudos y las camisetas ganan partidos y eliminatorias. Tenemos que tener la mayor de las prudencias pero sin perder nuestra identidad, que es atacar y salir a ganar los partidos. Pero con el máximo respeto al Barcelona.

P: ¿Ve a Messi lejos de su mejor momento?

R: Yo siempre le veo como el número uno. Es el mejor futbolista que he visto y al que me he enfrentado en mi carrera. La prensa habla pero es el número uno y lo demuestra cada semana.

P: El Barça llega con muchos problemas en defensa ¿Es buen momento para afrontarlo?

R: Nunca es buen momento para enfrentarte al Barcelona, pero tampoco al Madrid, al Bayern, al Manchester United, al PSG,... Los grandes futbolistas salen en los grandes momentos. No lo pensaría ni aunque fueran los décimos en liga.

P: ¿La clave del partido será la posesión del balón?

R: Si ellos tienen el balón son peligrosos, tendremos que tener mucho cuidado. Pero, por otro lado, no nos viene mal, porque tenemos gente muy rápida, podemos hacer los contragolpes con más espacio. Vamos a ver si ellos se atreven a tirar la línea muy adelante. Es el ADN Barça, jugar en campo rival, pero nosotros con espacio somos muy peligrosos.

P: Ahora el equipo se queda muy pendiente de Mbappé. ¿Es tan bueno como dicen?

R: Sí, creo que él y Haaland van a marcar el fútbol los próximos diez o doce años. Tiene un talento natural, una zancada, una aceleración,... Pero tiene 22 años y sería muy injusto obligarle ya a ser el líder. Yo creo que ni Cristiano, ni Messi a su edad eran ya los líderes de un proyecto.

Ney es el líder natural del equipo y Kilian, a su lado, va a aprender muchas cosas. Y, si decide seguir, será el líder del PSG durante mucho tiempo.

P: Antes decía que Messi es el número uno. ¿Y Neymar?

R: Es un "top 3" mundial. Ha sido "top 5" durante muchos años y creo que es el relevo natural de Leo y de Cristiano Ronaldo. Cada vez le veo mejor, con más conocimiento del juego, de lo que necesita el equipo en cada momento.

Cuando yo llegué, él había dicho que quería irse, pero luego hubo un cambio en su cabeza y yo vi un futbolista muy implicado. En el campo y fuera. Organizaba quedadas de grupo, trataba de crear un grupo fuerte, buen ambiente. La pena es que el año pasado no ganamos la Liga de Campeones, pero fue la mejor temporada de la historia del club.

P: Empezó la temporada con Thomas Tuchel en el banquillo y ahora tiene a Mauricio Pochettino ¿Son muy diferentes?

R: Me quedo con lo bueno de cada uno. Tuchel me dio cosas buenísimas, pero también otros entrenadores que tuve. Mauricio cambió la historia del Tottenham, es un entrenador que quiere la posesión los 90 minutos, me recuerda a Marcelo Bielsa (que le entrenó en el Athletic de Bilbao). Sufre cuando el rival tiene la pelota. Eso demanda mucho físicamente. Es un entrenador muy pasional, es argentino y todos sabemos lo que son los argentinos con el fútbol.

Luis Miguel Pascual