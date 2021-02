Hyrox llega a España con la meta de una prueba presencial a finales de 2021

Madrid, 12 feb (EFE).- El campeonato europeo de ejercicio físico Hyrox, una franquicia de pruebas físicas que combinan carrera con ejercicios de entrenamiento funcional que en Alemania, Austria y Suiza congregó a más de 11.000 participantes en su última temporada, desembarca este año en España con un campeonato virtual y la meta de organizar su primer evento presencial a finales de 2021.

Con el objetivo de ser "la competición de ejercicio físico para cualquier tipo de persona" y la visión estratégica de aportar un elemento competitivo a los usuarios de gimnasios, esta competición surgida en Alemania en 2017 ha ido creciendo hasta superar los 1.600 participantes de media en las siete competiciones que pudieron realizar en la temporada 2019-20, interrumpida por la pandemia.

Ahora, aún con el final de la emergencia sanitaria en lontananza, pero con una propuesta virtual dirigida a todo el mundo que tendrá lugar el próximo sábado 20, aterrizan en España de la mano de la empresa Victum Sports, que dirige el jugador de hockey español Álvaro Taracena, del Club de Campo madrileño.

"En España somos el quinto mercado europeo del 'fitness' por número de usuarios de gimnasios (más de 5 millones de personas), así que veíamos que había una oportunidad", asegura a EFE el responsable de traer esta competición a España, que asegura es "accesible para todo el mundo", ya que "no tiene barreras de entrada" físicas para ningún tipo de participante.

PRUEBAS QUE COMBINAN CARRERA CON ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Las pruebas de Hyrox consisten en una carrera cronometrada de unos 8 kilómetros en la cual se intercalan estaciones con ejercicios de diferentes tipos como desplazamiento de pesos, repeticiones en una máquina de remos y otros ejercicios en los que se tiene en cuenta tanto la técnica en la realización de los ejercicios como el tiempo empleado en cada uno de ellos y en las transiciones.

Cada participante utiliza una pulsera que mide el tiempo empleado, de manera que en cada prueba pueden participar miles de personas en diferentes tandas, y finalmente se genera una clasificación mundial en el que se conjugan los tiempos con la puntuación de los ejercicios dada por los jueces.

Después de haber interrumpido la temporada 2019-20 por la pandemia, Hyrox ha tenido que reducir su calendario mundial de esta campaña 2021-22 de 26 a 12 pruebas que a partir del 27 de marzo tendrán lugar entre Alemania (Leipzig, Essen, Frankfurt, Munich, Kalsruhe, Hamburgo), Estados Unidos (Dallas, Long Beach, Nueva York, Chicago), Reino Unido (Manchester) y Suiza (Basilea). El debut de España dentro del calendario no será hasta la siguiente temporada.

"Nuestro objetivo es hacer nuestro primer evento en la temporada 2021-22, a finales de este 2021 en Madrid, Barcelona o Valencia, con la intención de hacerlo en un momento en el que haya una relativa normalidad. Si la situación sanitaria no mejora, lo retrasaremos", explica a EFE Álvaro Taracena, cuya empresa tiene un acuerdo de franquicia "a largo plazo" con Hyrox.

"En la temporada 2022-23 la intención es hacer cinco o seis eventos, y a partir de entonces diez cada temporada, o los que podamos. La idea es que sea como un MotoGP del 'fitness', y que haya participantes que puedan ir más a menudo, u otros que solo vayan cuando llegue a su ciudad", añade el deportista y empresario.

UN ESTRENO VIRTUAL OBLIGADO POR LA PANDEMIA

El efecto de la pandemia provocará que el estreno de Hyrox en España sea virtual, dentro de un campeonato mundial que tendrá lugar el próximo 20 de febrero, organizado por la sede central de la iniciativa en Alemania y en el que ya están inscritos 1.200 participantes.

Este formato de competición, ideado a raíz del confinamiento, incluye un proceso previo de entrenamientos de cuatro semanas, hasta que el día antes de la prueba la organización publica por medios digitales los ejercicios que cada participante tendrá que realizar grabándose en vídeo para ser puntuado con los jueces, a lo que unirá el recorrido de carrera, medido con una aplicación móvil o reloj deportivo.

"Es una forma de mantener el 'momentum' mientras no se pueden hacer las pruebas", explica Taracena, que espera que esta competición virtual les sirva para presentar el campeonato en España.

Los promotores de Hyrox en España confían en que este campeonato pueda calar en los aficionados españoles, de la mano del creciente interés por el ejercicio físico espoleado por la pandemia, y con los gimnasios y centros deportivos como principales aliados, una estrategia que en Alemania han seguido con 400 centros certificados.

"Llevo mucho tiempo compitiendo en el hockey, y me he dado cuenta que lo que más me enganchaba es la competición en sí. Mucha gente en el 'fitness' no tiene ese componente competitivo. Hyrox le pone ese ingrediente", finaliza Álvaro Taracena.

Miguel Ángel Moreno