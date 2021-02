Foyth: "El equipo está con ganas de cambiar esta racha"

Vila-real (Castellón), 10 feb (EFE).- El defensa argentino del Villarreal Juan Foyth dijo este miércoles que el equipo está con ganas de cambiar la racha que atraviesa tras cuatro empates seguidos en LaLiga y la eliminación en la Copa ante el Levante.

“Estamos con la sensación que deja empatar o perder como lo hicimos, creo que merecíamos más en todos los partidos y no se dio. Es verdad que hay cosas que mejorar cuando pasan estas cosas, pero estamos bien y con ganas de jugar ya”, comentó en rueda de prensa.

A pesar de la necesidad de ganar, Foyth aseguró que el equipo no tiene presión por hacerlo y que más bien son las ganas que tienen de volver a tener la sensación que da ganar. “Quedamos fuera de la Copa, era una gran ilusión, pero no pudo ser. En liga somos quintos, pero queda mucho y no vamos a hacer un mundo tras esta racha”, añadió.

Respecto a jugar de pivote, en lugar de hacerlo en su puesto habitual en la defensa, indicó que “uno se adapta a las necesidades del equipo, lo importante no es mostrarte tú, lo importante es que el equipo haga bien las cosas. El técnico sabe que soy defensa central, pero siempre voy a ayudar en el puesto que me toque”.

“En el fútbol profesional no había jugado de pivote antes de llegar aquí. De lateral sí, tanto en la selección y en el Tottenham. Cuando me toca de pivote el técnico y sus ayudantes me dan las pautas y las consignas para poder hacerlo bien”", dijo Foyth.

Además, el jugador de La Plata apuntó que no han tenido suerte con las lesiones al haber acumulado" jugadores importantes con lesiones largas y otros que se han caído por tantos partidos", pero cree que, aunque les hacen falta todos los jugadores posibles, pueden hacer frente a esta situación y solventarla.

Sobre su próximo rival, el Real Betis, destacó que es "un muy competitivo y cuenta con buenos jugadores" por lo que están preparados para afrontar un partido "muy duro ante un equipo que está muy cerca de nosotros y que debemos ganar para sacar ventaja”.

El futbolista platense apostó por centrarse en LaLiga. "No debemos mirar a los rivales en Europa, debemos enfocarnos en el rival que tenemos que ya es muy complicado, paso a paso. Ya veremos cómo se da y vamos a ir partido a partido”, concluyó. EFE

