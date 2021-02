Alcaraz debuta con victoria en su primer Grand Slam

Contenido relacionado

Alcaraz: “Estoy sorprendido e ilusionado a la vez”

Melbourne (Australia), 9 feb (EFE).- El joven español Carlos Alcaraz de 17 años comentó tras su debut con victoria en Grand Slam que se encuentra sorprendido por su notable respuesta en la pista e ilusionado de seguir avanzando rondas.

“He manejado muy bien la situación en este partido y me sorprende un poco al haberlo hecho así de bien en mi primer partido al mejor de cinco sets”, comentó en rueda de prensa tras su victoria sobre el holandés Botic Van De Zandschulp por 6-1, 6-4 y 6-4.

“He empezado un poquito nervioso, sobre todo en el primer set. Luego me he soltado y he conseguido enfocarme en mí”, agregó después en una rueda de prensa que contó con una numerosa presencia de periodistas internacionales por la atención que llamó tras vencer a Dovid Goffin (13) por un doble 6-3 en uno de los torneos preparatorios al ‘major’.

Alcaraz explicó que le gusta tener los pies en la tierra e intentar llevar a cabo una vida normal en un circuito al que acaba de llegar.

“Soy un chico que intenta tomarse las cosas de forma natural. Sí que es verdad que cuando lo pienso en frío me impacta el hecho de estar rodeado de los tenistas que veía cuando era pequeño, con los mejores”, concluyó.