Badosa cae en una dura batalla ante Samsonova

Contenido relacionado

Badosa: “Si pudiera volver atrás decidiría no haber venido”

Melbourne (Australia), 9 feb (EFE).- La española Paula Badosa aseguró que si pudiera volver atrás decidiría no haber venido al primer Grand Slam de la temporada porque le ha hecho perder todo el gran nivel que había conseguido durante los últimos meses.

“Entrené muy duro, muy duro para llegar a un gran nivel a comienzos de año en Abu Dhabi y me decepciona no poder seguir con ese gran nivel. Este mes aquí me ha hecho perder el ritmo y la forma”, lamentó la tenista tras tropezar en un maratoniano partido de primera ronda ante la rusa Liudmila Somsonova.

La española realizó la cuarentena más extensa entre todos los tenistas del circuito masculina y femenino, después de estar encerrada en su habitación, en unas condiciones que criticó, durante 21 días como consecuencia de su positivo por covid.

“No sé donde pude contagiarme la verdad y en ningún momento me quejé de las reglas que imponen aquí en Australia. Lo que no me parecía bien eran las condiciones que tuve para preparar un Grand Slam. Necesitaba un poco de aire fresco o una habitación más grande”, agregó.

Badosa, que se convirtió en la segunda española eliminada del cuadro tras la derrota de su compatriota Aliona Bolsova, afirmó que seguro que hay una conclusión positiva detrás de esta experiencia negativa.

“Por supuesto que hay algo positivo. Era totalmente a contrarreloj recuperarme después de una cuarentena en cinco días para jugar un partido de Grand Slam”, dijo Badosa.

Por último, la catalana anunció que disputará tanto el dobles del Abierto de Australia como la competición individual programada para este lunes aunque tendrá en cuenta su estado “físico y mental”.