Ozuna en lo más alto de compositores latinos de Billboard por "Los Dioses"

San Juan, 8 feb (EFE).- El cantante puertorriqueño Ozuna alcanzó lo más alto de la lista de compositores latinos de la revista Billboard después de que el álbum "Los Dioses", en colaboración con su compatriota Anuel AA, debutara en el número 1 en los listados Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums.

Ozuna, según un comunicado que se divulga este lunes, alcanzó gracias a ese disco el número 10 en el Billboard 200, con lo que el artista ya cuenta con un total de 5 álbumes debutando en el número 1.

El cantante consiguió además su primer sencillo al ubicarse número 1 en 2021 con el éxito de su álbum ENOC "Despeinada", que interpreta junto a Camilo, en el tope de tres listados: "Latin Airplay, Latin Rhythm Airplay, y Latin pop".

"Despeinada" es el primer sencillo del año en posicionarse número 1 en estos tres listados.

A estos éxitos, Ozuna confirmó además la pasada semana que tendrá una aparición especial de la nueva película Tom & Jerry, que estrena en cines próximamente.

Ozuna es un gran seguidor de ambos personajes, tanto que cuando llegó al estudio de grabación en los estudios de Warner Bros, en Leavesden, Inglaterra, llevaba puesta una camiseta de Tom y Jerry antes de usar el vestuario para su escena.

Tom & Jerry es una cinta dirigida por Tim Story.

"Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus 'shows' siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda a esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras", declaró Ozuna sobre su participación en la película

"Los Dioses" se posicionó además en el número uno en el listado de Apple Music Daily en países como Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

También, el álbum fue número uno en el listado de "Top Debut Albums" de Spotify.

La unión de Anuel AA y Ozuna en "Los Dioses" sigue a una serie de colaboraciones musicales previas en sencillos como "Adicto", "China", "Cambio", "BEBE" y "La Ocasión", entre otros.