Pep noquea a Klopp, IbraGol, Messi al rescate

Madrid, 7 feb. (EFE).- El Manchester City dio un importante paso hacia la conquista de la Premier con una contundente victoria en casa del Liverpool, al que deja muy tocado, en un fin de semana del Viejo Continente donde el sueco Zlatan Ibrahimovic superó los 500 goles como jugador de club, el Bayern Múnich se fue con un nuevo triunfo a la caza del sesto título de la temporada, y con Leo Messi saliendo al rescate del Barcelona.

El CITY DE GUARDIOLA DESTROZA AL LIVERPOOL DE KLOPP

La Premier tuvo este domingo partido estelar. Frente a frente los dos teóricos principales favoritos al título, el vigente campeón Liverpool ante un Manchester City al que relevó como ganador. Se jugaba en el mítico Anfield, y los 'Citizens' (ciudadanos) destrozaron a los 'Reds' (rojos). Los de Pep Guardiola se impusieron con goleada (1-4) y dejaron prácticamente KO a un rival al que ya sacan diez puntos pese a tener un encuentro menos.

El Liverpool está roto, en especial en defensa, donde lleva varias jornadas padeciendo la baja de sus lesionados de larga duración centrales titulares, y además contó con una actuación gris de su meta brasileño Alisson Becker, uno de los mejores del mundo pero esta campaña lejos de actuaciones dignas de su calidad. Y, ante esto, el City que no tuvo piedad y evidenció que dejó atrás sus inicios dubitativos de campaña y va a ritmo imparable. Suma diez victorias consecutivas en Premier, donde no pierde desde el 21 de noviembre, cuando cayó ante el Tottenham de Mourinho, curiosamente su rival este próximo sábado.

En cambio, lo de Klopp suman su tercera derrota liguera consecutiva en Anfield, lo que no vivía el equipo desde 1963. En lo que se ha disputado de campaña ya lleva más partidos perdidos que en toda la anterior. Y, además de los dos goles anotados por Gundogan (antes había fallado un penalti) y el del final de Foden, vieron como su ex Sterling marcaba su primer gol en el mítico estadio con otra camiseta que no fuera la 'reds'. Peor imposible.

El City además ve como su 'eterno rival' ciudadano, el United, que es segundo, pichaba en casa ante el Everton (3-3, un gol local de Cavani, uno visitante de James Rodríguez), por lo que su ventaja como líder se va a los cinco puntos, y un partido menos.

MESSI AL RESCATE, VARANE SALVA DEL NAUFRAGIO AL REAL MADRID

El Barcelona con Messi sin Messi son dos mundos distintos. Se volvió a evidenciar en la noche del domingo en la visita al Real Betis (,.-). El astro argentino inicio en el banquillo y su equipo se fue al descanso perdiendo y si grandes ocasiones de gol. Todo cambio cuando saltó 'La Pulga' en el minuto 57: marcó el empate apenas dos minutos después, llegaron ocasiones claras de gol e intervino en la jugada del autogol que en el 68 puso al Barça por delante (1-2).

Un autogol del local Víctor Ruiz que iniciaba en negativo y positivo unos minutos de protagonismo de este jugador. Y es que se desquitó anotando de cabeza el 2-2 (m.75) y, doce después se durmió en propia área y permitió que Trincao le robará el balón y anotara el 2-3. El Barcelona se hizo con tres puntos que le mantienen segundo, pero aún muy lejos, a siete puntos, de un Atlético de Madrid que cuenta con dos partidos menos (el primero este lunes).

Un Real Madrid golpeado por las ausencias, entre lesiones (Hazard, Valverde, Sergio Ramos, Carvajal, Isco, Rodrygo, Lucas Vázquez) y sanciones (Militao), y con el mazazo en la mañana de la operación de menisco de su capitán Sergio Ramos, que le alejará de los terrenos de juego unas ocho semanas, sufrió de lo lindo para imponerse en su visita al colista Huesca (1-2).

Ya con Zinedine Zidane en la banda, recuperado de su proceso de coronavirus, controló en la primera mitad pero no tuvo suficiente mordiente. En la segunda salió desubicado y encajó el tanto de un equipo local que, incluso, pudo aumentar su ventaja. Pero a balón parado reaccionó, y encontró su 'salvador`' en el defensa central francés Rapahel Varane, que no marcaba desde hacia un año. Su doblete salvó de un nuevo naufragio a un Real Madrid que no rula y que presenta grandes dudas ante la vuelta este febrero de la Liga de Campeones, donde en octavos le espera el italiano Atalanta. De momento, está igualado con el Barcelona. en LaLiga.

IBRA SUPERA LA BARRERA DE LOS 500 GOLES CON CLUBES

El Calcio no tuvo grandes sorpresas en zona alta este fin de semana. Ganaron los tres primeros: el Milan al Crotone (4-0), el Inter a domicilio al Fiorentina (0-2), y el Juventus Turín al Roma (2-0). Con ello, se mantiene la ventaja milanista de dos y siete puntos, respectivamente, sobre interistas y juventinos (estos con un partido menos).

Pero lo que vivió fue ver como el veterano sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 años y cuatro meses, con un doblete rompió la barrera de 500 goles marcados con clubes, sumando 501, de un periplo que le ha visto anotar en Europa y Estados Unidos. Así, marcó 18 tantos con la camiseta del Malmoe (donde en 1999 inició como profesional) , 22 con la del Barcelona, 29 conn la del Manchester United, 48 con la del Ajax Amsterdam, 66 con la del Inter de Milán, 156 con la del París Saint Germain, 26 con la del Juventus Turín, 53 con la de Los Ángeles Galaxy (en la MLS) y 83 con la del Milan (en dos etapas).

A estos números se suman los 62 goles en 116 partidos con la selección absoluta sueca. Es decir, en partidos oficiales suma 563 tantos.

Eso si, el sueco está muy lejos de los 764 anotados por el portugués Cristiano Ronaldo, que celebró la reciente llegada de su 36 cumpleaños con un gol en el triunfo del Juventus sobre el Roma. CR7 lidera, con 16, la clasificación de máximos realizadores de la Serie A en lo que se lleva de temporada.

En cambio, malos tiempos para Renato Gattuso como entrenador del Nápoles, que cayó en Génova (2-1), es sexto, a doce puntos del líder y con un partido por recuperar. Ve temblar su banquillo y ya hay quien, incluso, apunta que el volcánico presidente y propietario del club, Aurelio De Laurentiis, estaría pensando en el español Rafa Benítez, que ya dirigió al equipo napolitano entre 2013 y 2015.

EL PSG SE HACE CON EL CLÄSICO FRANCÉS, EL LILLE NO CEDE

El PSG se hizo con un notorio triunfo en su visita al Marsella (0-2), en un denominado clásico de Francia que dominó prácticamente desde el pitido inicial. Con Neymar de suplente (jugó la última media hora), se puso muy pronto en ventaja con una imparable galopada de Kylian Mbappé (m.8), tras asistencia de Ángel Di María, que poco después se retiró lesionado, aumentó su renta antes de la media hora con el argentino Mauro Icardi (m.24), y ya sew dejó llevar.

No cede el líder, el Lille, que se impuso en su visita al Nantes (0-2), con dos goles del canadiense Jonathan Davis (m.9 y 83), en lo que es su quinto triunfo consecutivo, y se mantiene en lo más alto con dos puntos de ventaja sobre el Lyon, que ganó al Estrasburgo (3-0).

EL BAYERN CUMPLE TRAMITE CON QUINTO TRIUNFO CONSECUTIVO ANTES VIAJAR A LA CAZA DEL 'SEXTETE'

El Bayern Múnich, al conquistar la Liga de Campeones representante europeo en el Mundial de Clubes, ya en liza en Catar, cumplió el trámite en la Bundesliga con su quinto triunfo consecutivo, esta vez a domicilio ante el Hertha Berlín (0-1, gol del francés Kingsley Coman), lo que le permite mantenerse con holgura al frente de la clasificación.

Su ventaja se mantiene en los siete puntos sobre el RB Leipzig, que resolvió con solvencia la visita al colista Schalke (0-3). Y tras un complicado vuelo, ya está en Catar en busca de un Mundial que de ganar representaría el 'sextete' (Bundesliga, Copa Alemania, Supercopa Alemana, Supercopa Europa, Liga Campeones y Mundial). Hasta ahora en Europa los seis títulos en una misma campaña solo lo ha logrado un equipo: el Barcelona de Pep Guardiola y Leo Messi (2009).

Lorenzo Martínez