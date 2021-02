Djokovic: “Cada año que pasa me siento más cómodo en Melbourne”

Melbourne (Australia), 7 feb (EFE).- El serbio y primer clasificado mundial Novak Djokovic admitió que cada año que pasa se siente más cómodo en el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne, donde ha conseguido un total de ocho coronas.

“Este escenario me trae muy buenos sentimientos y confianza. Me siento muy bien estando aquí, está claro que si mentalmente estás bien no importa el sitio donde juegues, pero aquí simplemente me encuentro bien”, explicó durante la rueda de prensa oficial previa al Abierto de Australia que arrancará este lunes.

Precisamente, el vigente campeón debutará en la jornada inaugural en la sesión nocturna frente al veterano jugador francés Jeremy Chardy, rival con el que mantiene un 13-0 a su favor.

“Cuento con resultados favorables frente a Jeremy y eso ayuda. Él basa su juego a partir de una gran derecha y servicio pero creo que después de estos partidos de Copa ATP estoy listo para competir”, añadió.

Djokovic fue preguntado por su opinión respecto a las recientes comentarios del local Nick Kyrgios en los que afirmaba que el serbio era un “inútil” por cuestionar las condiciones de cuarentena establecidos por el gobierno estatal.

“Dentro de la pista tiene un gran talento. Es importante para el mundo del deporte, pero fuera de la pista no le tengo ningún respeto”, respondió con severidad el jugador de Belgrado.

También comentó que las pistas de Melbourne Park han ido contando con “superficies cada vez más rápidas durante los últimos años” pero explicó que ha adaptado su juego para poder continuar con su idilio a orillas del Yarra.

“Históricamente he obtenido mis mejores resultados sobre pista dura a pesar de que crecí como jugador en tierra. Este año las pistas son más rápidas pero he adaptado mi juego”, concluyó.