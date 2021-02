La cuarentena en hoteles británicos empezará el 15 de febrero

Londres, 5 feb (EFE).- Los británicos que lleguen al Reino Unido procedentes de países con altos niveles de las nuevas cepas del coronavirus deberán hacer cuarentena en hoteles a partir del 15 de febrero, confirmaron este viernes las autoridades.

La medida, que ya había sido adelantada el pasado enero, obligará a los viajeros a permanecer diez días en hoteles designados por el Gobierno, cerca de los aeropuertos, informó el Ejecutivo.

El objetivo es evitar la propagación en el Reino Unido de las cepas sudafricana y brasileña del coronavirus, que, según estiman los científicos, son más infecciosas y pueden reducir la efectividad de las vacunas.

El ministerio británico de Sanidad indicó este viernes que ha mantenido conversaciones con el sector aéreo, marítimo y propietarios de hoteles para poner en marcha este plan, que afecta a británicos, residentes en el Reino Unido y nacionales irlandeses.

El Gobierno espera que más de mil residentes en el Reino Unido lleguen cada día al país de lugares -incluidos en una "lista roja"- donde las nuevas variantes del coronavirus están muy extendidas.

La lista "roja" está formada por 33 países -Sudáfrica, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y países de América del Sur- donde hay prevalencia de las cepas.

Los viajeros extranjeros procedentes de esos territorios, no obstante, no pueden entrar en el Reino Unido, por lo que no están afectados por esta medida sobre la cuarentena en los hoteles.

Se estima que el coste por cada noche de hotel será de unas 80 libras (88 euros/107 dólares).

Los viajeros estarán obligados a permanecer en un hotel designado y deberán hacerse cargo de los gastos del alojamiento, mientras que habrá personal de seguridad para controlar que ninguna de estas personas abandona los establecimientos.

Los detalles sobre la manera en que los pasajeros deberán reservar su habitación será dada a conocer por el Gobierno la próxima semana.

El Reino Unido registró ayer 20.632 nuevos casos de coronavirus y otras 915 muertes.