Repesca olímpica entre Chile y Camerún es reprogramada por la FIFA

Santiago de Chile, 4 feb (EFE).- El repechaje clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 entre las selecciones femeninas de fútbol de Chile y Camerún, programado en principio para los días 18 y 24 de febrero, fue postergado por la FIFA y se jugará en abril, según informó la Federación de Fútbol de Chile (FFC).

Tras un acuerdo entre las confederaciones participantes -CONMEBOL y CAF-, "la institución que rige el fútbol mundial explicó las razones de la suspensión y anunció que los partidos se realizarán en la fecha FIFA de abril", señaló en un comunicado la FFC.

Con fecha y horarios aún por confirmar, el plantel femenino de La Roja continúa su preparación para la repesca olímpica con miras a Tokio, en la que sería su primera participación en el certamen deportivo.

Comandadas por la destacada futbolista Christiane Endler, arquera titular inamovible del Paris Saint Germain y considerada como unas de las once mejores del planeta en el ránking "The Best" de la FIFA, La Roja quiere seguir haciendo historia luego de su paso por el mundial de Francia en 2019.

La defensa chilena Rocío Soto se refirió al proceso que viven las seleccionadas, donde señaló que "espera puras cosas positivas" tras la preparación para "estos dos partidos que son una final".

"Nos merecemos clasificar a las olimpiadas", dijo Soto, "toda deportista lo desea y vamos por eso".

Tras una larga pausa producto de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, las dirigidas por José Letelier fueron autorizadas para volver a sus entrenamientos durante el último trimestre de 2020.