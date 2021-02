Bezos anuncia su futura retirada como CEO tras un año de récord para Amazon

Contenido relacionado

San Francisco (EE.UU.), 2 feb (EFE).- Jeff Bezos anunció este martes su futura retirada el próximo verano como consejero delegado de Amazon, la empresa que fundó hace 27 años como una modesta librería online y que menos de tres décadas después le ha aupado hasta ser la persona más rica del mundo.

Nacido en Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.) en 1964, los padres del futuro fundador de Amazon se divorciaron durante su infancia, y su madre se casó con un inmigrante cubano, Miguel Bezos, de quien Jeff tomó el apellido.

Graduado por la Universidad de Princeton, comenzó a trabajar en Wall Street en ciencias de la computación, aunque renunció al puesto antes de cumplir 30 años para dedicarse a la venta de libros por internet desde su garaje en Seattle.

FUNDÓ AMAZON EN 1994

Registró Amazon (entonces bajo el nombre de Cadabra, que cambiaría más tarde al asemejarse demasiado su sonoridad a la palabra "cadáver" en inglés) el 5 de julio de 1994, tras haber observado durante su previo empleo en Nueva York cómo el uso de internet se estaba disparando con subidas anuales del 2.300 %.

"Al principio elegí libros como el mejor producto para vender online tras elaborar una lista de 20 posibilidades distintas. Con más de 3 millones de libros impresos, podía construir una librería digital que no podría haber existido de ninguna otra manera", explicaba Bezos en una entrevista en 1997.

El éxito inicial en el sector editorial abrió las puertas a toda clase de productos, y en paralelo la empresa fue expandiéndose más allá del comercio electrónico con ofertas de entretenimiento mediante Amazon Music y Prime Video; hardware y software con dispositivos como Echo y Alexa, respectivamente, y la plataforma de computación en nube Amazon Web Services (AWS).

Además, en 2017 Amazon adquirió la popular cadena de supermercados estadounidense Whole Foods.

UNA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

Quienes conocen personalmente o han trabajado con Bezos acostumbran a destacar su obsesión por la experiencia del cliente y por mantener un ambiente de trabajo que potencie la innovación, una estrategia de negocio a largo plazo que contribuyó a que durante varios años Amazon estuviese en números rojos.

Sin embargo, una vez entró en beneficios a principios de los 2000, la empresa contaba con una estructura sólida y visión de futuro, lo que le permitió crecer a un ritmo aceleradísimo hasta controlar en la actualidad casi la mitad del comercio electrónico en EE.UU. y una buena parte del pastel mundial.

En una carta a los empleados este mismo martes, Bezos explicó que una vez deje de ser consejero delegado usará el tiempo libre para centrarse en proyectos de filantropía y en sus otras dos propiedades, el fabricante aeroespacial Blue Origin y el diario The Washington Post, que adquirió a título personal en 2013.

"Jamás he tenido más energía y no me estoy jubilando. Me apasiona enormemente el impacto que estas organizaciones pueden tener", aseguró.

ANDY JASSY, EL SUBSTITUTO

Cuando se produzca la transición de poder en verano, Bezos cederá el testigo de máximo responsable del día a día en Amazon a Andy Jassy, de su máxima confianza y quien ha mantenido un perfil más bien discreto, siempre a la sombra de Jeff.

De 53 años, educado en Harvard y originario del estado de Nueva York, Jassy entró a trabajar en Amazon en 1997 -sólo tres años después de la fundación de la empresa- y dirige desde su creación AWS, líder destacada en la industria de la computación en nube por delante de competidores como Azure de Microsoft y Google Cloud.

Marc Arcas