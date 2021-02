La provincia de Buenos Aires vuelve a prorrogar plazo para millonario canje

Buenos Aires, 1 feb (EFE).- La provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, anunció este lunes una nueva extensión del plazo de adhesión a la oferta que lanzó en abril de 2020 a acreedores privados para reestructurar bonos por 7.148 millones de dólares.

Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, la nueva fecha límite para la aceptación de la propuesta es el 26 de febrero.

La provincia de Buenos Aires lanzó su oferta de canje el 24 de abril de 2020 y desde entonces ha prorrogado el plazo de adhesión varias veces, en medio de duras negociaciones con los acreedores, liderados por fondos de inversión.

La fecha límite anterior era la del 29 de enero, pero la provincia, que está en cese de pagos desde mayo último, llegó al viernes último sin el nivel de consentimiento suficiente como para concretar la millonaria reestructuración.

ARDUAS NEGOCIACIONES

El mismo viernes el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la provincia, compuesto por unos 40 inversores institucionales que afirman tener en sus carteras cerca del 50 % de los bonos bonaerenses llamados al canje, aseguró estar "sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por parte de la provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociables internacionales en circulación".

El comité señaló que desde abril de 2020, cuando la provincia lanzó la oferta de canje, el Ejecutivo bonaerense ha extendido reiteradamente el plazo de aceptación de su "inadecuada" propuesta "sin buscar un espacio de dialogo con los bonistas", quienes consideran que la oferta no refleja la capacidad de pago de la provincia.

El grupo acusó al Ejecutivo bonaerense de haber optado por un "proceso no cooperativo", consideró que "la provincia no siente la urgencia de resolver su default" y advirtió que si ésta "no cambia decisivamente el curso de acción", ls acreedores "no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes".

"El ejercicio de estos derechos podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la Provincia. Estas acciones pueden ser iniciadas en cualquier momento", señalaron.

Este lunes, el Gobierno bonaerense aseguró en cambio que desde el inicio del proceso el equipo económico provincial está manteniendo diálogos de "buena fe" con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo que "sea consensuado y sostenible en el mediano y largo plazo".

Según el Ejecutivo provincial, el acuerdo debe estar "alineado" con la "realidad fiscal" y la capacidad de pago de la provincia y tener en cuenta las condiciones macroeconómicas y el impacto sobre las reservas internacionales.

Además, de Buenos Aires, otras seis provincias argentinas buscan refinanciar millonarias deudas, en tanto que otras cinco ya lo hicieron en los últimos meses, un proceso que se desencadenó luego de que el año pasado Argentina lanzara una oferta a acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera y local por unos 105.000 millones de dólares mediante canjes que finalmente se concretaron en septiembre último.