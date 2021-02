Disney inaugura la sorprendente exposición "El alma del jazz" en Orlando

Miami, 1 feb (EFE).- La compañía Walt Disney World inauguró este lunes en el parque temático Epcot de Orlando (Florida) la muestra "The Soul of Jazz: An American Adventure", una experiencia que permitirá al público conocer la historia de este género musical y su impacto cultural en urbes como Nueva Orleans, Nueva York o Los Ángeles.