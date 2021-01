0-0. Igualdad, pocas ocasiones y tablas

Contenido relacionado

Coudet: "No pudimos estar finos, pero nunca dejamos de trabajar"

Granada, 31 ene (EFE).- El entrenador del Celta, el argentino Eduardo Coudet, admitió que sus jugadores no estuvieron "finos", pero nunca dejaron de "trabajar" en el empate logrado este domingo por su equipo (0-0) ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes, resultado que les sirve para estar más cerca del "objetivo final".

"Intentamos achicar el margen de error porque los rivales nos dan el protagonismo, pero errores conceptuales nos cuestan puntos. Esos errores no los cometimos hoy", comentó en una rueda de prensa telemática Coudet.

El técnico destacó que el Granada les achicó "los espacios" y que se van "con un sabor no muy feliz" porque querían "los tres puntos" y los buscaron "hasta el final".

"Nos llevamos un punto, que no es lo que vinimos a buscar, pero que sirve para el objetivo final en un estadio difícil y ante un rival difícil", añadió.

Coudet reconoció que "siempre" le preocupa "no ganar", aunque cree que en lo que va de 2021, año en el que su equipo aún no conoce el triunfo, no les ha acompañado "la suerte".

"Es una situación que tenemos que revertir. Esperemos que sea solo en enero, la verdad es que el calendario fue difícil, con rivales complicados", agregó.

"Las cuentas se hacen al final y el objetivo es mantener la categoría y tratar de hacerlo sin que sufra la gente, como ha ocurrido en los dos últimos años. Hace diez jornadas íbamos últimos y hoy estamos en una posición diferente", subrayó el preparador argentino.

También comentó que no tiene novedades en cuanto a la llegada de nuevos refuerzos y no quiso valorar nombres "en un mercado que está abierto" para "no jugar con las expectativas de la gente".