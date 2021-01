Auxiliar técnico del Santos atribuye la derrota a la expulsión de Cuca

Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- El auxiliar técnico del Santos, Avlamir Dirceo Stival, atribuyó la derrota que el club paulista sufrió este sábado frente al también brasileño Palmeiras en la final de la Copa Libertadores a la expulsión "injustificada" del entrenador del equipo y su hermano, Alexi Stival "Cuca".

"La expulsión desestabilizó a los jugadores y terminamos encajando un gol cuando aún estábamos intentando entender lo que había sucedido", afirmó el auxiliar técnico, conocido como Cuquinha y quien tuvo que representar al Santos en la rueda de prensa del final de partido en el lugar de su hermano expulsado.

El Palmeiras conquistó su segundo título de la Libertadores este sábado en la final disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro gracias a un gol en los minutos de reposición anotado por Breno Lopes cuando ambos equipos ya pensaban en disputar una prórroga.

El gol de produjo pocos segundos después de que Cuca fuera expulsado por un incidente con el zaguero Marcos Rocha del Palmeiras en la lateral de la cancha.

"Cuca sufrió una zancadilla sin haber hecho nada y fue expulsado. Eso desestabilizó a los jugadores y terminamos encajando ese gol poco después", afirmó Cuquinha.

"Es una expulsión que directamente desestabiliza a los jugadores. Cuca es su comandante. Y fue cuestión de un minuto entre la expulsión y el gol", agregó.

Según el auxiliar técnico, la revisión de las imágenes permite ver que Cuca no hizo nada pese a que fue agredido por Marcos Rocha y que el árbitro se equivocó al expulsar al técnico y sólo amonestar con amarilla al jugador.

Agregó que ni la dirección del Santos ni la comisión técnica del equipo entienden por qué el trío arbitral argentino se negó a revisar lo ocurrido en el VAR, que podría haberle dado otro rumbo a la final.

"No entendemos esa negativa. A no ser de que el árbitro esté sentido porque eliminamos a algún club argentino del que gustaba. Ellos fueron cínicos con la mirada. Pedimos la revisión con el VAR pero no aceptaron. Es claro que no fue culpa de ellos (la derrota), pero eso desestabilizó al equipo", afirmó.

Según el auxiliar, fuera el problema de la expulsión, el Santos fue muy superior durante todo el partido y tuvo mayor dominio del balón, al punto que el portero John nunca tuvo dificultades.

"Es una pena porque queríamos el título y estábamos preparados para conquistarlo", dijo.

"Es algo muy triste porque podíamos haber salido con un resultado diferente por lo que hicimos en la competición. Felicitaciones al Palmeiras porque mereció el título por lo que hizo durante el campeonato pero no por lo que hizo hoy", agregó.

Con la victoria por 1-0 en la final disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con un gol de Breno Lopes casi en el último minuto del partido, el Palmeiras sumó su segundo título de la Libertadores tras el conquistado en 1999.

La derrota, por su parte, frustró al Santos de conquistar su cuarto título de la Libertadores y de convertirse en el club brasileño con más títulos continentales.