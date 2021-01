Breno Lopes, el desconocido goleador que salió del banquillo para la gloria

Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- El atacante Breno Lopes, que llegó en noviembre a las filas del Palmeiras casi como un desconocido, a pesar de su rótulo de artillero en la segunda división, saltó este sábado del banco de reservas y con un certero cabezazo en el tiempo de reposición le entregó el título de la Libertadores al Palmeiras.

El jugador de 25 años, que había marcado el pasado martes su primer gol en la primera división en el empate 1-1 del Palmeiras ante el Vasco da Gama por la Liga, se convirtió en el héroe del conjunto verde de Sao Paulo, que con el 1-0 evitó la prórroga y se alzó por segunda vez en la historia con la Copa Libertadores.

"Soy sincero y no me imaginaba esto. Hasta hace poco estaba disputando la Serie B y no pensaba en ser el héroe del partido. Afortunadamente en la jugada (de gol) me posicioné muy bien y le gané el salto a Pará", declaró el atacante a la transmisión oficial de televisión al final del partido.

Breno Henrique Vasconcelos Lopes, de 1,78 metros de estatura y que el pasado domingo cumplió 25 años de edad, nació en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, comenzó su carrera en el Joinville del estado de Santa Catarina y luego integró al Juventus de Juaraguá do Sul.

Después de pasar por el Figueirense, el atacante recaló en el Juventude de Caxías do Sul, en el que se convirtió en artillero y despertó así el interés del Palmeiras, que lo contrató en noviembre pensando justo en la recta final de la Libertadores.

Teniendo adelante en la fila de atacantes a Luiz Adriano, Rony, Willian y Gabriel Verón, Breno Lopes, con pocos minutos y a pesar de no convertir, comenzó a ganarse la confianza del técnico portugués Abel Ferreira.

Este sábado no fue diferente y el entrenador portugués apostó una vez más en el delantero, que en el tiempo de reposición saltó más que el experimentado lateral Pará y con un certero remate de cabeza dejó sin posibilidades al portero John, que sin espabilar vio como el Palmeiras se convertía en el nuevo rey de América.

En el Palmeiras de los internacionales Wéverton, Felipe Melo y Luiz Adriano; del paraguayo Gustavo Gómez y del destacado Rony, el nombre de Breno Lopes quedó inscrito para la historia como el autor del gol que le entregó el segundo título al "Verdao" en la Copa.

Palmeiras, que disputaba su quinta final, solo había conquistado el título continental en 1999, a expensas del colombiano Deportivo Cali.

El "héroe improbable", como llegó a titular el portal UOL Esporte, será una de las cartas del Palmeiras para el Mundial de Clubes de Catar, en la que el equipo brasileño buscará conquistar el inédito título.