Armie Hammer abandona la serie sobre "The Godfather" tras su polémica sexual

Los Ángeles (EEUU), 28 ene (EFE).- El actor Armie Hammer, muy conocido por "Call Me By Your Name" (2017), ha abandonado la serie sobre la gestación de la película "The Godfather" (1972) en la que iba a interpretar al productor Al Ruddy, después de la polémica desatada por unos supuestos mensajes suyos de contenido sexual extremo.