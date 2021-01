Ecuador deberá aplazar la elección del Parlamento Andino por impago de papeletas

Quito, 28 ene (EFE).- El titular de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, confirmó retrasos en la impresión de las papeletas electorales al Parlamento Andino por impago del Consejo Electoral (CNE), razón por la que se hace casi imposible celebrarlas el 7 de febrero con la primera vuelta de las presidenciales y legislativas.

"La papeleta de los parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta", manifestó el ministro en una rueda de prensa en la sede de su Cartera en Quito.

Jarrín mencionó la existencia de un "problema financiero" tras el acuerdo alcanzado con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la impresión de papeletas por parte del Instituto Geográfico Militar (IGM).

Indicó que el Ministerio que dirige está pendiente de cobrar una deuda de 3,5 millones de dólares en concepto de gastos logísticos de las Fuerzas Armadas, encargadas en el país de la impresión de papeletas, además de la seguridad y traslado de urnas y material electoral a los centros de voto en todo el territorio nacional.

Aclaró que esa cantidad debía haber sido cancelada el pasado 26 de enero, tras haber negociado una prórroga (adenda) con las instituciones responsables, que debería cubrir los gastos de una primera vuelta electoral.

"He hablado con el ministro de Finanzas (Mauricio Pozo) y no se puede hacer una adenda a la adenda, ya no. Y como estamos a días (de los comicios), no hay la certificación para realizar los pagos que corresponden a las contrataciones de servicios logísticos".

Especificó que el contrato estipula un adelanto en el pago por los servicios, si bien quiso recalcar que las Fuerzas Armadas cumplirán con su labor de garantías de custodia y logística en la jornada electoral.

Sobre cuándo se procederá a la impresión de las papeletas restantes para el proceso electoral, Jarrín, aclaró que se dará "tan pronto como se reciban las asignaciones".

Pero no ocultó que "ya de paso estamos atrasados, porque tanto el SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública) cerró, Finanzas cerró. El proceso tiene que hacerse por contrataciones directas", antes de que se pueda completar "la logística y seguir con la distribución de los kits" electorales.

Interpelado sobre si esta situación podría afectar a las elecciones o a los fondos del Ministerio de Defensa, señaló que "las Fuerzas Armadas no tienen presupuesto sobrante extra, habría que sacar de alguna asignación, o sea, dejarán de comer, dejarán de volar los aviones para pasar a cubrir eso, y es una malversación que no hacen las Fuerzas Armadas".

Confió, no obstante, en que se le asignen los recursos, "tarde, pero tendrán que hacerlo", y se pueda llegar a un arreglo de manera que "se pueda cumplir, conforme a la ley, los procesos de contratación pública para dar cumplimiento a los aspectos de logística".

Este percance se suma al que se conoció el 14 de enero, cuando el CNE anunció que las papeletas presidenciales para las elecciones del debían ser reimpresas después de conocerse un error en el logotipo de uno de los aspirantes, error que ha costado más de medio millón de dólares.

Algo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas el 7 de febrero para elegir a su presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea y cinco representantes del Parlamento Andino.