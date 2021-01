Sterne primer líder, Sergio García a dos golpes

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- Con un recorrido en 64 golpes, ocho bajo par, el sudafricano Richard Sterne se situó al frente del Dubai Desert Classic, segunda etapa del circuito europeo de golf, con uno de ventaja sobre el estadounidense Kurt Kitayama y dos sobre el español Sergio García, que ganó el torneo hace tres años.

Nueve birdies y un bogey jalonaron el primer recorrido del golfista de Pretoria, de 39 años, que persigue aquí su décima victoria como profesional.

García, número 45 en el ránking mundial, tiene buenos recuerdos del Dubai Classic porque lo ganó en 2017 y ese mismo año ganó después su primer "grande", el Masters de Augusta.

"Ha sido un buen día, me he sentido muy cómodo y he logrado buenos golpes", comentó el español, que logró seis birdies y no cometió un solo bogey. Durante mucho tiempo fue líder provisional del torneo.

La representación española rayó a gran altura en esta primera jornada, ya que Adrián Oraegui está quinto, a tres golpes del líder, y Adri Arnaus noveno, a cuatro. Más retrasados están Pablo Larrazábal, a seis, y Nacho Elvira a siete.