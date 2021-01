Herrmann, cuarto tras un cruel final; el paralímpico Damien Seguin, sexto

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- El (Seaexplorer-Yacht Club de Mónaco) del navegante alemán Boris Herrmann, ha cruzado la línea de meta de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario- a las 11:19:45 (hora CET) de hoy tras invertir 80 días, 20 horas, 59 minutos y 45 segundos y después de pasar las últimas peores catorce horas de toda su carrera deportiva.

A su tiempo final se le han aplicado seis horas de compensación por la bonificación que recibió por su ayuda en el rescate de Kevin Escoffier el pasado 30 de noviembre. El tiempo compensado de 8 días, 14 horas,59 minutos y 45 segundos, le ha situado en la cuarta plaza final.

Ayer, a las 20:50 horas y a 90 millas (165 km) de la meta, en la profunda oscuridad y navegando a 20 nudos (38 km/h), el 'Sea Explorer chocó con un barco de pesca de arrastre. Esto le provocó ña rotura de velas, daños en el 'foil'(alerón) de estribor y la rotura del bauprés roto. Su ilusión de luchar por estar en el podio se desvaneció.

"Lo que me tiene desconcertado es cómo sucedió. Mis alarmas estaban encendidas y tanto la alarma 'AIS' como 'OSCAR' estaban funcionando. Siempre verifico que funcione bien. Después del incidente no vi ninguna alarma; no tengo ninguna idea. A veces, los barcos de pesca no ponen el AIS", se ha lamentado Herrmann.

En el momento del incidente, Herrmann estaba a unas 90 millas de la meta, Charlie Dalin estaba a punto de cruzarla y en ese momento era muy probable que el 'Sea Explorer' le superase merced a la compensación de 6 horas. Posteriormente, y muy probablemente, podría haber sido superado por Yannick Bestaven (Maitre Coq), que tenía una compensación de 10:15 horas.

Era la cuarta vuelta al mundo de Herrman, pero su primera Vendée Globe, y era el primer alemán en la regata. Y estuvo a punto de firmar un éxito increíble.

Yannick Bestaven, ganador absoluto de esta edición ha comentado que, "es, sin duda, el patrón" con el que más se ha "comunicado desde el inicio de la carrera". "Boris es una gran persona y un patrón tan talentoso como discreto. Estoy muy decepcionado de no compartir la celebración con él".

La cara opuesta a Boris Herrmann ha sido el doble campeón paralimpico y pentacampeón mundial francés Damien Seguin, que se ha clasificado en la sexta posición con un tiempo de 80 días, 21 horas, 58 minutos y 20 segundos, con el primer IMOCA sin 'foils' de todos los competidores.

El 'Apicil' es un diseño Finot-Conq con orzas de deriva, botado en agosto de 2008.

Aunque estuvieron a punto de no dejarle participar, con la ayuda de su amigo y navegante Jean Le Cam, que está compitiendo en esta edición, se mejoró el rendimiento del barco y solo se efectuó una modificación (un guante adaptado) en el 'molinillo' (grinder) para que el navegante al que le falta una mano pudiese usar los dos brazos.

Resultados y Clasificaciones (81ª jornada)

Recorrido (teórico: 24.334 m.n. (45.090 km)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

Tiempo invertido

.1. Yannick Bestaven (FRA)(F) Maite Coq 80d.03h.44m.46s.(1)

.2. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 80d.06h.15m.47s.

.3. Louis Burton (FRA) (F) Bureau Vallée 80d.10h.25m.12s.

.4. Boris Herrmann (GER)(F) Sea Explorer 80d.14h.59m.45s.(2)

.5. Thomas Ruyant (FRA) (F) LinkedOut 80d.15h.22m.01s.

.6. Damien Seguín (FRA) Apicil 80d.21h.58m.20s. ......

20. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 3382 mn.(6266 km)

(hasta 25 competidores/8 abandonos).

(1).- Aplicando su bonificación de 10 horas y 15 minutos.

)2).- Aplicando su bonificación de 6 horas.