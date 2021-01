Escocia e Irlanda del Norte quieren consultas de separación, según sondeo

Londres, 24 ene (EFE).- El Reino Unido afronta una crisis constitucional después de que los votantes en Escocia e Irlanda del Norte se mostrasen a favor de convocar referendos de separación, según una encuesta que publica este domingo el "Sunday Times".

El sondeo fue hecho por las firmas YouGov, Panelbase y Lucidtalk en las cuatro naciones del Reino Unido -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- entre el 15 y el 22 de enero.

Según el dominical británico, se entrevistaron a más de 6.000 adultos en las cuatro regiones.

En Irlanda del Norte, donde se consultó a 2.392 personas, el 47 % se mostró en contra de la unificación de la provincia con la República de Irlanda frente al 42 % que se manifestó a favor, pero el porcentaje de indecisos fue bajo, del 11 %, suficiente para poner en peligro el futuro del Reino Unido, dice el "Sunday Times".

En Escocia, el sondeo hecho entre 1.206 adultos señaló que el 49 % quiere la independencia, frente al 44 % que respondió que no, en tanto que un 7 % no se pronunció.

Sobre una eventual independencia de Gales, la diferencia es distinta ya que el 23 % se mostró a favor frente al 52 % que se opone a la separación, mientras que un 11 % no contestó.

El fervor independentista en Inglaterra es casi inexistente ya que el sondeo indicóa que el 60 % está en contra de la separación frente al 15 % a favor y un 13 % no contestó.

La consulta indicó además, que el Partido Nacionalista Escocés (SNP) puede ganar por mayoría los comicios al Parlamento autonómico de Edimburgo que se celebrarán en mayo, lo que puede provocar una crisis constitucional ante la insistencia de esa formación a celebrar un referéndum de independencia, dice el "Sunday Times".

El 51 % de los consultados en Irlanda del Norte expresaron su deseo a celebrar un referéndum de separación en los próximos cinco años, frente al 44 % que dijo que no y un 5 % que no contestó, mientras que en Escocia, el 50 % apoyó una consulta en ese plazo frente al 43 % que la rechazó, mientras que el 7 % no respondió.

El Brexit y la crisis del coronavirus parecen inclinar a los escoceses a apoyar la independencia de la región.

El dominical señala que la semana pasada el ministro del Gabinete, Michael Gove, celebró una reunión con otros ministros para planear una campaña en favor de la unión de las cuatro regiones.