Carolina Marín y Tai Tzu Ying repiten final

Carolina Marín: "Mañana saldré a disfrutar de nuevo"

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- La española Carolina Marín, finalista por segunda semana consecutiva del Abierto de Tailandia de bádminton, aseguró que este domingo saldrá "a disfrutar" en busca de su segundo título en siete días.

La vigente campeona olímpica de la disciplina celebró "su segunda final" en la "segunda semana" de competición en Bangkok, donde la federación internacional ha instalado su burbuja para las primeras tres citas de 2021.

Carolina Marín, vencedora del primer Abierto de Tailandia, aspira a repetir éxito este domingo, frente a la taiwanesa Tai Tzu Ying o la tailandesa Ratchanok Intanon, primera y cuarta cabeza de serie, respectivamente.

Este sábado apartó de su camino a la joven surcoreana An Se Young, a la que doblegó por 21-19 y 21-15 en 51 minutos.

"Estoy muy contenta con el partido de hoy", dijo desde su hotel de concentración.

"He jugado mucho mejor que en todos los partidos anteriores que he tenido esta semana. Ella tenía que cambiar cosas con respecto al partido que jugamos hace una semana si me quería ganar y he estado atenta a sus cambios", analizó.

"Mañana iremos a por todas, prepararemos el partido muy bien y saldremos a disfrutar de nuevo", apuntó.