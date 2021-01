El Barcelona se encalla en el punto de penalti

Barcelona, 22 ene (EFE).- Con los dos penaltis fallados ante el Cornellà en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el Barcelona ya ha errado 5 de las 12 penas máximas que ha lanzado este curso, lo que da un porcentaje de acierto del 58,3%, significativamente inferior al de las temporadas anteriores.

"No se pueden fallar dos penaltis siendo el Barça, no es serio. No lo entiendo porque tenemos jugadores que pueden marcar. Puede que la causa sea el miedo, no lo sé. Pero ahora no hay la presión del público. Hay que tener la cabeza fría y marcar", dijo el entrenador del Barcelona Ronald Koeman tras el partido en el Nou Municipal.

Este jueves los errores fueron del bosnio Miralem Pjanic y el francés Ousmane Dembélé, que en los dos casos se toparon con el joven portero Ramón Juan, y no consiguieron desnivelar el marcador para evitar que el conjunto azulgrana tuviese que jugar su tercera prórroga en tan solo ocho días.

Pero esta temporada previamente Martin Braithwaite, Antoine Griezmann y hasta Leo Messi también fallaron desde los once metros. El futbolista argentino tiene la excusa de que fue la única pena máxima que no convirtió en gol de las seis que ha lanzado.

Los otros jugadores del Barcelona que han conseguido batir al portero rival han sido Dembélé y Braithwaite, con un gol cada uno.

El porcentaje de acierto del 58,3% de este curso contrasta con el 100% de la temporada anterior (cinco de Leo Messi y dos de Luis Suárez), el 92,3% del curso 2018-2019 (Messi erró uno de los seis que lanzó y Suárez y Coutinho transformaron en gol todos los que chutaron, cinco y dos respectivamente).

Para encontrar un porcentaje de acierto tan bajo como el actual hay que remontarse a la temporada 2017-2018, cuando fue del 62,5%. Entonces Messi falló tres de los seis que tiró, y Suárez y Coutinho marcaron en la única cita con los once metros que tuvo cada uno.

A pesar de la actual mala relación del Barcelona con los penaltis que demuestran las estadísticas, la semana pasada el conjunto de Ronald Koeman se impuso en la tanda de penaltis (no disputaba una oficial desde 1998) ante la Real Sociedad en las semifinales de la Supercopa de España.

Entonces marcaron Dembélé, Pjanic (justo los dos que erraron ante el Cornellà) y Riqui Puig, y fallaron Frenkie de Jong, que mandó la pelota al palo, y Griezmann, que la lanzó a las nubes.

Si se suman los penaltis de esta tanda el resultado es que el Barcelona ha desaprovechado 7 de los 17 que ha lanzado esta temporada, lo que da un porcentaje de acierto del 58,8%.

Pero si no se tiene en cuenta la tanda el conjunto de Ronald Koeman ha errado los últimos cuatro penaltis que ha tenido a favor. Messi, Braithwaite, Pjanic y Dembélé no consiguieron cantar gol en sus últimas citas con los once metros.

Penaltis lanzados por el Barcelona este curso (sin contar tanda de penaltis):

-27 de septiembre de 2020, ante el Villarreal en Liga: gol de Messi

-20 de octubre de 2020, ante el Ferencvaros en Liga de Campeones: gol de Messi

-28 de octubre de 2020, ante el Juventus de Turín en Liga de Campeones: gol de Messi

-4 de noviembre de 2020, ante el Dinamo de Kiev en Liga de Campeones: gol de Messi

-7 de noviembre de 2020, ante el Betis en Liga: falla Griezmann

-7 de noviembre de 2020, ante el Betis en Liga: gol de Messi

-24 de noviembre de 2020, ante el Dinamo de Kiev en Liga de Campeones: gol de Braithwaite

-2 de diciembre de 2020, ante el Ferencvaros: gol de Dembélé

-19 de diciembre de 2020, ante el Valencia en Liga: falla Messi

-29 de diciembre de 2020, ante el Eibar en Liga: falla Braithwaite

-21 de enero de 2021, ante el Cornellà en Copa del Rey: falla Pjanic

-21 de enero de 2021, ante el Cornellà en Copa del Rey: falla Dembélé

